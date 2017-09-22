Энергетики на три недели перекрыли улицу в центре города
С сегодняшнего дня энергетики начали ремонтировать теплотрассу на улице Чаплыгина в Новосибирске — участок дороги перекрыли до середины октября.
«С 22 сентября закрыто движение транспорта по Чаплыгина на участке от Красного проспекта до улицы Советской. Окончание работ запланировано на 13 октября», — рассказали в пресс-центре мэрии.
Участок улицы закроют для проезда из-за аварийного ремонта теплотрассы около дома на Чаплыгина, 65 — памятника архитектуры.
Объехать закрытый участок можно по параллельным улицам — Октябрьской и Максима Горького.
Несколько дней назад в Центральном районе для проезда закрыли ещё одну улицу: ездить на отрезке улицы Ольги Жилиной от улицы Достоевского до улицы Демьяна Бедного нельзя будет до 7 октября.
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Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова (1), фрагмент карты 2ГИС (2)