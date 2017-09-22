Энергетики на три недели перекрыли улицу в центре города

Участок Чаплыгина закроют для проезда до 13 октября
Участок Чаплыгина закроют для проезда до 13 октября

С сегодняшнего дня энергетики начали ремонтировать теплотрассу на улице Чаплыгина в Новосибирске — участок дороги перекрыли до середины октября.


«С 22 сентября закрыто движение транспорта по Чаплыгина на участке от Красного проспекта до улицы Советской. Окончание работ запланировано на 13 октября», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Участок улицы закроют для проезда из-за аварийного ремонта теплотрассы около дома на Чаплыгина, 65 — памятника архитектуры.


Объехать закрытый участок можно по параллельным улицам — Октябрьской и Максима Горького.


Объехать перекрытую улицу можно по Октябрьской и Максима Горького
Объехать перекрытую улицу можно по Октябрьской и Максима Горького


Несколько дней назад в Центральном районе для проезда закрыли ещё одну улицу: ездить на отрезке улицы Ольги Жилиной от улицы Достоевского до улицы Демьяна Бедного нельзя будет до 7 октября.

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