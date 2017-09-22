Ленин в классном пальто: фотограф из США рассказал, как снять Новосибирск на камеру за полмиллиона

Американский фотограф решил, что Новосибирск лучше снимать без цвета
Американский фотограф решил, что Новосибирск лучше снимать без цвета

Фотограф-путешественник Марк Уоллес опубликовал видео, в котором рассказал, как лучше фотографировать Новосибирск в солнечную погоду. Ролик размещён на специализированном сайте для фотографов Adorama 19 сентября. 


Уоллес путешествует по миру на мотоцикле, вероятно, так он и оказался в Новосибирске. В своём предисловии он жалуется на слишком яркое новосибирское солнце: «Мы в солнечном Новосибирске! И я собирался пройтись пофотографировать, однако на улице ужасный свет и слишком жесткие тени», — сказал он. Но в арсенале фотографа нашлась пара уловок, с помощью которых он стал решать эту проблему. В частности, он настроил камеру так, что все объекты оказались в фокусе, и перевёл все свои снимки в чёрно-белую палитру.


Видео с советами Уоллеса


В ролике видно, что Уоллес прогулялся с камерой по тихому центру Новосибирска — дворам улиц Советской и Максима Горького. Также он сделал снимки во дворе консерватории и на площади Ленина. Главными объектами его фотоистории стали доски объявлений, домофоны, балконы, осыпавшаяся штукатурка, сохнущее бельё и огромная надпись «Рынок». 


Автор уделяет внимание деталям
Автор уделяет внимание деталям


«Я нахожусь около консерватории, и вы можете слышать, как играют студенты, — это по-настоящему волшебное место. Но здесь недалеко ещё есть несколько шиномонтажек (имеется в виду автосервис на улице Щетинкина, 33 — Н.Г.), так что перед нами сочетание искусства и старых машин. Поэтому это волшебное место для съёмки в чёрно-белом режиме.


Уоллес во дворе консерватории
Уоллес во дворе консерватории


Эти дома имеют особенную текстуру, под ногами что-то валяется. Мы можем снимать старые двери, по-настоящему классные российские старые машины, ещё здесь есть и более современные здания. Я мог бы провести в этом дворе целый день!» — восхитился Уоллес. 


У каждого уголка есть своя история, уверен фотограф
У каждого уголка есть своя история, уверен фотограф


Из всего многообразия сюжетов он выбрал окно и обсыпавшуюся стену, с помощью своих фототрюков он попытался «рассказать историю» этого уголка. 


Бельё на балконе тоже достойно внимания, уверен стрит-фотограф
Бельё на балконе тоже достойно внимания, уверен стрит-фотограф


Затем Уоллес отправился на площадь Ленина. «Это географический центр России, что особенно классно. Я собираюсь сделать несколько потрясающих снимков Ленина. Здесь у вас есть отличный вид на него снизу вверх, но солнце светит на него, и если я зайду с другой стороны, то у меня получится сделать силуэт Ленина в его классном пальто», — говорит Уоллес. А затем показал результат.


Ленин в классном пальто
Ленин в классном пальто


На момент написания новости у видео было около 6 тысяч просмотров. Стоит отметить, что Уоллес снимал Новосибирск на камеру Leica M Type 240, которая, по данным сайта E-Katalog, стоит 500 тысяч рублей. Для всех желающих снять Новосибирск на эту камеру Уоллес оставил под видео описание необходимых настроек.


Красота в мелочах
Красота в мелочах


В поисках красоты некоторые фотографы, наоборот, уезжают из Новосибирска. К примеру, в августе новосибирец опубликовал свои камчатские снимки.

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