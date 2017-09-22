Рабочие окружили огромную яму у детсада на Троллейном

Яму у детсада № 480 на улице Киевской в Ленинском районе Новосибирска начали заделывать. Для ремонта на место пригнали кран и установили несколько бытовок.





Из-за дождей провал увеличился





«Второй день работают. Привезли контейнеры, бытовки для рабочих. Видимо, будут устанавливать какой-то насос для откачки грунтовых вод. У нас же весь район на болотах стоит, видимо, подмыло. Наконец-то проблему решат, а то ходить страшно было, от дождей земля стала просаживаться быстрее», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель дома на Троллейном жилмассиве.





Провал случился из-за грунтовых вод





Дополнение: В ответ на запрос НГС.НОВОСТИ в «Горводоканале» пояснили, что ремонт продлится до 30 октября. «По адресу Киевская 17/1 случилась просадка колодца ниже уровня земли, а также отмечается повреждение двух участков водопровода, прилегающих к колодцу. По окончании работ будет выполнено благоустройство места производства работ и провала», — рассказали в ведомстве.





Яма у детсада № 480 появилась летом. Сначала на территории сада появился небольшой провал, его засыпали, но в августе трещина появилась снова, она вышла за территорию сада и дошла до тротуара.





В июле 2017 года НГС.НОВОСТИ рассказывали про обвал другого тротуара, когда в очередной раз начала расползаться трещина на Большевистской.