Дорожники раньше срока отремонтировали две крупные магистрали Новосибирска

Ремонт участка на Красном проспекте
Ремонт участка на Красном проспекте

Компания «Сибавтобан» раньше срока закончила ремонт двух магистралей в Заельцовском и Центральном районах Новосибирска — их ремонтировали по проекту «Безопасные и качественные дороги».


Работы велись на участке Красного проспекта от улицы Писарева до Мочищенского шоссе и на участке Мочищенского шоссе от Красного проспекта до улицы Жуковского. «В рамках ремонта одной из ключевых городских магистралей генподрядчик ликвидировал пять очагов концентрации ДТП», — сообщили в компании «Сибавтобан».


Подрядчик закончил работу на перекрёстках Красного проспекта с улицами Гоголя, Кропоткина и Перевозчикова, Мочищенского шоссе и Ереванской, а также Октябрьской магистрали и Серебренниковской.


Ремонт двух оживлённых магистралей закончили раньше срока
Ремонт двух оживлённых магистралей закончили раньше срока


В ходе ремонта здесь заменили асфальтобетонное покрытие, восстановили остановки и отремонтировали тротуары. На участках поставили новые дорожные знаки (на Красном проспекте — 612, на Мочищенском шоссе — 130), пешеходные ограждения и светофоры. По адресу Мочищенское шоссе, 4 поставили пешеходный светофор и повесили камеры наблюдения. Тут же сделали пешеходное ограждение, «зебра» теперь освещается.


На ремонт участка Красного проспекта потратили 187 млн рублей, участок Мочищенского шоссе обошёлся в 44 млн рублей. По информации «Сибавтобана», по плану сдача объекта должна была состояться 1 октября, однако ремонт удалось закончить раньше.


Ремонт этих улиц делали в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», на которые Новосибирск получил 480 млн рублей из федерального бюджета. Ещё 320 млн рублей поступили из областного бюджета и 236 млн рублей — из городского. Первые работы по ремонту дорог начались в мае. 13 сентября власти приняли отремонтированный участок на улице Немировича-Данченко. Новосибирцы уже заметили изменения после ремонта дорог, например, один из читателей НГС рассказал, что с отремонтированного участка Красного проспекта исчезли пробки

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