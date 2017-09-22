Пожар у «Озера грёз»: над Кировским районом поднялся столб дыма

Над Кировским районом поднялся столб дыма
Над Кировским районом поднялся столб дыма

Утром 22 сентября Кировский район Новосибирска накрыл столб серого дыма — загорелся частный дом около «Озера грёз», недалеко от «Советской Сибири».


На место происшествия — улицу Тульскую, 190 — пожарные выехали в 10:26.


«Через семь минут две машины пожарного подразделения Кировского района прибыли на место. Пока ехали, видели густой чёрный дым. На Тульской горит крыша бревенчатого дома с верандой на площади 30 квадратных метров», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области.


В горящем доме никого не было — хозяева стояли рядом. Спасатели вызвали специалистов горгаза, потому что рядом с домом проходит газовая труба, а из дома пожарные вынесли газовый баллон.


Дополнение: Полностью потушить пожар сотрудникам МЧС удалось в 11:58.


На этой неделе в частных домах Новосибирска случилось уже несколько пожаров. Например, вчера на улице Тагильской, 15 загорелись постройки во дворе, огонь перекинулся на дом на участке и соседний дом.

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