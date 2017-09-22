Новосибирские учёные предсказали Байкалу очень большое будущее

Из крупнейшего пресного озера планеты может получиться целый океан
Из крупнейшего пресного озера планеты может получиться целый океан

Новосибирские учёные спрогнозировали возможное будущее Байкала — через 20 миллионов лет на месте озера может появиться океан.


Результаты исследований опубликованы в специальном выпуске журнала Gondwana Research. Его авторами стали сотрудники Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН и НГУ Сергей Кривоногов и Инна Сафонова. 


В статье приведён обзор существующих представлений о строении и истории формирования впадин Байкальской рифтовой зоны — учёным удалось полностью восстановить историю Байкала. Они выяснили, что горы вокруг Байкала продолжают расти в среднем на 5–6 миллиметров в год — это очень быстро. Примерно на 3–4 миллиметра в год углубляются днища впадин, сообщает издание «Наука в Сибири».


«В 1980-е годы я участвовал в работах по определению скоростей осадконакопления в Байкальской рифтовой зоне. Мы с моими иркутскими коллегами собирали из скважин органический материал, датировали его радиоуглеродным методом. И оказалось, что в течение последних 50 тысяч лет скорости осадконакопления там были просто грандиозными. Это значит, впадины активно прогибались, а ледниковая деятельность привносила материал. Статьей в Gondwana Research мы смогли проиллюстрировать активные тектонические процессы в этом регионе», — приводит издание слова Сергея Кривоногова. 


Новосибирские учёные уделяют немало внимания изучению озера Байкал. Так, весной стало известно, что учёные Института ядерной физики установят в уникальной обсерватории около озера Байкал детекторы, которые позволят «ловить» космическое излучение — оно поможет узнать тайны зарождения и развития Вселенной.

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