Новосибирские учёные предсказали Байкалу очень большое будущее

Из крупнейшего пресного озера планеты может получиться целый океан

Новосибирские учёные спрогнозировали возможное будущее Байкала — через 20 миллионов лет на месте озера может появиться океан.





Результаты исследований опубликованы в специальном выпуске журнала Gondwana Research. Его авторами стали сотрудники Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН и НГУ Сергей Кривоногов и Инна Сафонова.





В статье приведён обзор существующих представлений о строении и истории формирования впадин Байкальской рифтовой зоны — учёным удалось полностью восстановить историю Байкала. Они выяснили, что горы вокруг Байкала продолжают расти в среднем на 5–6 миллиметров в год — это очень быстро. Примерно на 3–4 миллиметра в год углубляются днища впадин, сообщает издание «Наука в Сибири».





«В 1980-е годы я участвовал в работах по определению скоростей осадконакопления в Байкальской рифтовой зоне. Мы с моими иркутскими коллегами собирали из скважин органический материал, датировали его радиоуглеродным методом. И оказалось, что в течение последних 50 тысяч лет скорости осадконакопления там были просто грандиозными. Это значит, впадины активно прогибались, а ледниковая деятельность привносила материал. Статьей в Gondwana Research мы смогли проиллюстрировать активные тектонические процессы в этом регионе», — приводит издание слова Сергея Кривоногова.





Новосибирские учёные уделяют немало внимания изучению озера Байкал. Так, весной стало известно, что учёные Института ядерной физики установят в уникальной обсерватории около озера Байкал детекторы, которые позволят «ловить» космическое излучение — оно поможет узнать тайны зарождения и развития Вселенной.