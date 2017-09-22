Мост и мусор в одни руки: строитель четвёртого моста через Обь займётся ещё и свалками

Теперь группа «ВИС» владеет сразу двумя концессиями в Новосибирской области — на строительство мусороперерабатывающих комплексов и четвёртого моста через Обь
Теперь группа «ВИС» владеет сразу двумя концессиями в Новосибирской области — на строительство мусороперерабатывающих комплексов и четвёртого моста через Обь

Группа «ВИС» объявила о покупке 75% ООО «Экология-Новосибирск», с которым министерство ЖКХ Новосибирской области заключило концессионное соглашение на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле.


Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. Сумма сделки в нём не раскрыта.


«Для группы это часть стратегии развития в области государственно-частного партнёрства и концессий. Как инвестор мы внимательно следим за рынком, оцениваем инфраструктурные проекты в долгосрочной перспективе. У Новосибирской области большой потенциал, поэтому мы планируем и в дальнейшем расширять своё присутствие здесь», — прокомментировал сделку генеральный директор и один из акционеров группы «ВИС» Игорь Снегуров.


Строительство комплексов планируется выполнить за счёт средств концессионера — инвестиции составят порядка 6,5 млрд рублей. Оба завода перейдут в собственность региона сразу после окончания строительства, их эксплуатацией на время срока соглашения (до июля 2056 года) будет заниматься концессионер.


В пресс-службе компании уточнили, что сейчас в Новосибирске появится представительство группы.


По данным «СПАРК», до сделки 20% ООО «Экология-Новосибирск» принадлежало Юрию Туктарову, 80% — ООО «Компания Экология», 50% которой принадлежит бывшему депутату Госдумы от Новосибирской области Валентину Бобыреву, ещё по 25% — Екатерине Невзоровой и Игорю Фраинту.


Группа «ВИС» — основной владелец компании, которая будет строить четвёртый мост по аналогичному концессионному соглашению с областными властями. Дочерняя компания «ВИС» «Сибирская концессионная компания» намерена приступить к строительству четвёртого моста через Обь в Новосибирске в начале 2018 года.

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