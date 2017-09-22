Водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на тротуаре и снёс металлический забор

Toyota Corolla сбила женщину на тротуаре и врезалась в ограждение
Toyota Corolla сбила женщину на тротуаре и врезалась в ограждение

Утром 22 сентября на дорогах Новосибирска сбили двух пешеходов: пострадали пенсионерка и 10-летний мальчик.


Одна авария случилась в 8:00 в Академгородке, недалеко от перекрёстка улиц Иванова и Российской.


«21-летний водитель на Toyota Corolla ехал по Российской со стороны улицы Арбузова, выехал на тротуар и на нём сбил пешехода. Информации о пострадавшем пока нет», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Специалисты мобильного приложения «Автоспас» пояснили, что на тротуаре сбили пенсионерку. После того как водитель «Тойоты» наехал на женщину, машина врезалась в металлическое ограждение.


Авария случилась около перекрёстка улиц Иванова и Российской
Авария случилась около перекрёстка улиц Иванова и Российской


Ещё одного пешехода сбили в микрорайоне «Чистая Слобода» на улице Спортивной в 7:35. «39-летний водитель на Volkswagen Amarok ехал по Спортивной и у гаража по адресу Спортивная, 12 сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу не по пешеходному переходу», — пояснили в группе пропаганды ГИБДД.


Мальчика отвезли в детскую больницу с черепно-мозговой травмой. «Автоспас» со ссылкой на очевидцев рассказывает, что «Фольксваген» ехал на высокой скорости.


Одно из последних ДТП, где пешеходов сбили на тротуаре, случилось в начале сентября на улице Бориса Богаткова — водитель Nissan врезался в забор и наехал на двух девушек, идущих по тротуару. Водитель объяснил, что он потерял управление из-за сланцев, которые соскользнули у него с ноги.

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