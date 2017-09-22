На выходных Новосибирскую область накроет волна холода и мокрого снега

На выходных в Новосибирской области продолжат идти дожди, к ним добавится мокрый снег

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходные: в регионе ожидаются заморозки и мокрый снег.







«Вчера территорию юга Западной Сибири прошёл циклон в направлении на Красноярск. Сейчас мы находимся в тыловой части этого циклона, которая уже начинает влиять на нашу погоду. С этой тыловой частью, со вторичными атмосферными фронтами у нас отмечаются осадки. Холод развивается, распространяется, и мы предполагаем, что в выходные дни будет доминировать погода с осадками в виде дождя и мокрого снега», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Согласно прогнозу, в конце недели ночная температура в Новосибирской области будет колебаться в диапазоне от –4 до +4 градусов. Днём воздух будет прогреваться до +1…+7.







Синоптики рассчитали, что прохладная погода будет преобладать в регионе всю третью декаду сентября. Ожидается, что температура будет ниже нормы в среднем на 2–4 градуса. «Конечно, это неблагоприятные условия для сельского хозяйства, для завершающего этапа уборки урожая», — резюмировал Ренад Ягудин.







Продолжает увеличиваться и долгота ночи. В ближайшие сутки в Новосибирске начнётся астрономическая осень.