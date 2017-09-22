Впереди Сибири всей: новосибирцы обогнали соседей по любви к здоровому образу жизни

На Сибирском фестивале бега в сентябре 2017 года
На Сибирском фестивале бега в сентябре 2017 года

Жители Новосибирской области сильнее остальных сибиряков стремятся к здоровому образу жизни.


К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства РИА Рейтинг.


Аналитики сравнили регионы России и выяснили, сколько денег их жители тратят на табак и алкоголь, какая доля населения занимается спортом, работает в опасных условиях и часто ли пьяные и наркоманы идут на преступления. В своём исследовании эксперты опирались на данные официальных ведомств: Росстата, Генеральной прокуратуры, полиции и Министерства спорта РФ.


Как оказалось, самые ярые сторонники здорового образа жизни живут в Чеченской Республике — по совокупности показателей этот регион набрал 90,9 балла и занял 1-е место в итоговом рейтинге. Также в тройку лидеров вошли Дагестан (2-е место) и Кабардино-Балкария (3-е место). 


Новосибирская область заняла только 27-е место. У неё 67,9 балла. Тем не менее, это самый высокий показатель среди регионов Сибири. 


Замыкают рейтинг Камчатский край (83-е место), Магаданская область (84-е место) и Еврейская автономная область, расположившаяся на 85-м месте с показателем 38,7 балла.


«Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что и в приверженности населения ценностям здорового образа жизни различия между регионами весьма существенны. К примеру, доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в различных регионах РФ изменяется в диапазоне от 12,7% до 46,7%», — отмечают аналитики.


Ранее эксперты включили Новосибирск в тройку городов России с самыми образованными жителями.

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