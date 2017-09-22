Свободолюбивому новосибирцу добавили срок за побег из автозака

Свою вину беглец признал
Свою вину беглец признал

В Новосибирске завершился суд над 18-летним мужчиной, который сбежал от полицейских через дыру в полу служебной машины.


Происшествие случилось 18 мая 2017 года на территории СИЗО в Дзержинском районе Новосибирска. В тот день из суда привезли молодого мужчину, приговорённого за кражу.


«Осуждённый был доставлен в следственный изолятор № 1 Новосибирска и, находясь в специализированном служебном автомобиле, изнутри отогнул лист настила металлического пола и через образовавшийся в полу проём совершил побег из-под стражи», - рассказала НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Елена Балмаева.


Беглецу не повезло: полицейские догнали его уже возле соседнего дома и водворили в СИЗО.


21 сентября Дзержинский районный суд Новосибирска признал беглеца виновным по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание и находящимся в предварительном заключении).  За это преступление подсудимый получил полтора года лишения свободы. А с частичным учётом предыдущего приговора общий срок заключения составил два года восемь месяцев. Отбывать его беглецу предстоит в колонии общего режима, пояснила Елена Балмаева.


Приговор в законную силу не вступил.


Прошедшей весной НГС.НОВОСТИ рассказывали ещё об одном побеге: 33-летний подсудимый сбежал из здания Коченёвского районного суда сразу после очередного заседания по уголовному делу. 

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