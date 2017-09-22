Родом из Новосибирска: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева выдвинута на премию «Оскар»

Выбор фильма был обусловлен прагматичными причинами

Российский оскаровский комитет выбрал киноленту, которая будет представлять страну на престижной американской премии. Ей оказалась «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.







О решении отправить «Нелюбовь» на «Оскар» стало известно от Александра Роднянского — продюсера фильма.







«Мы волновались. Сыграла на самом деле репутация режиссера фильма (Андрея Звягинцева), его, вероятно, награды, начавшаяся жизнь [картины], успешный прокат для авторского фильма в России, невероятно успешный старт во Франции вчера, — приводит слова Роднянского ТАСС.







Продюсер подчеркнул, что выбор «Нелюбви» был обусловлен чистейшей прагматикой: «Самое главное, это вопрос не в том, что выбирают лучший русский фильм года, это было бы бессмысленно. Для всех блистательных профессионалов, которые входят в комитет, это было бы невозможно. Выбирали российский фильм, у которого больше шансов в борьбе за награду».







По данным агентства, «Нелюбовь» соревновалась с такими фильмами, как «Матильда» Алексея Учителя, «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.







Оскаровский комитет под председательством Владимира Маньшова большей частью голосов отдал предпочтение работе Звягинцева.







Лента «Нелюбовь», рассказывающая о проблеме семейных взаимоотношений, уже получила приз Кансского фестиваля-2017. На премьеру фильма пришли сотни новосибирцев.







Уже завтра состоится премьера другой громкой отечественной ленты. Горожане увидят опальную «Матильду» Алексея Учителя. На премьеру уже пообещали прийти активисты «Православного государства».





Справка: Андрей Звягинцев (6 февраля 1964 года) — популярный режиссер родом из Новосибирска. За годы творческой деятельности Звягинцев успел снять такие фильмы, как «Возвращение» (2003), «Елена» (2011), «Левиафан». Социальная драма с Алексеем Серебряковым в главной роли получила множество престижных наград. В их числе «Золотой глобус» за лучшую картину на иностранном языке, приз за лучший сценарий 67-го Каннского фестиваля и другие.

