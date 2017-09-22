Родом из Новосибирска: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева выдвинута на премию «Оскар»

Выбор фильма был обусловлен прагматичными причинами 
Выбор фильма был обусловлен прагматичными причинами 

Российский оскаровский комитет выбрал киноленту, которая будет представлять страну на престижной американской премии. Ей оказалась «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.


О решении отправить «Нелюбовь» на «Оскар» стало известно от Александра Роднянского — продюсера фильма.


«Мы волновались. Сыграла на самом деле репутация режиссера фильма (Андрея Звягинцева), его, вероятно, награды, начавшаяся жизнь [картины], успешный прокат для авторского фильма в России, невероятно успешный старт во Франции вчера, — приводит слова Роднянского ТАСС.


Продюсер подчеркнул, что выбор «Нелюбви» был обусловлен чистейшей прагматикой: «Самое главное, это вопрос не в том, что выбирают лучший русский фильм года, это было бы бессмысленно. Для всех блистательных профессионалов, которые входят в комитет, это было бы невозможно. Выбирали российский фильм, у которого больше шансов в борьбе за награду».


По данным агентства, «Нелюбовь» соревновалась с такими фильмами, как «Матильда» Алексея Учителя, «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.


Оскаровский комитет под председательством Владимира Маньшова большей частью голосов отдал предпочтение работе Звягинцева.


Лента «Нелюбовь», рассказывающая о проблеме семейных взаимоотношений, уже получила приз Кансского фестиваля-2017. На премьеру фильма пришли сотни новосибирцев.


Уже завтра состоится премьера другой громкой отечественной ленты. Горожане увидят опальную «Матильду» Алексея Учителя. На премьеру уже пообещали прийти активисты «Православного государства».   

 

Справка: Андрей Звягинцев (6 февраля 1964 года) — популярный режиссер родом из Новосибирска. За годы творческой деятельности Звягинцев успел снять такие фильмы, как «Возвращение» (2003), «Елена» (2011), «Левиафан». Социальная драма с Алексеем Серебряковым в главной роли получила множество престижных наград. В их числе «Золотой глобус» за лучшую картину на иностранном языке, приз за лучший сценарий 67-го Каннского фестиваля и другие.

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