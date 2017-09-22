Сотрудника уголовно-исполнительной инспекции подозревают в получении взятки

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде 
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде 

Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудника уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН. Мужчину подозревают в получении взятки.


По данным следствия, преступление произошло 20 сентября днем.


«34-летний подозреваемый, находясь в своём служебном кабинете по адресу: ул. Бурденко, д. 62, получил от 19-летнего молодого человека, отбывающему уголовное наказание в виде ограничения свободы, взятку в размере 10 000 рублей за неприменение к указанному осужденному специального технического средства контроля передвижения («браслета»)», — сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Новосибирской области.


На допросе подозреваемый отказался давать показания. Возбуждено уголовно дело по ч.1 ст.291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем 10 000 рублей). Инспектор находится под подпиской о невыезде.


В начале сентября суд приговорил двоих сотрудников ДПС к суровым срокам заключения за взятку в размере 15 тысяч рублей.  

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