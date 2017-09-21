Hyundai назвала цены своего конкурента «Камри»

Копания Hyundai назвал цены на седан Sonata, продажи которого возобновились в России. Машина представлена в пяти комплектациях: Primary, Comfort, Style, Lifystyle и Business.





«В базовой версии автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, кондиционером и подогревом передних сидений. В этой комплектации машина стоит 1 245 000 рублей», — сообщили в российском офисе Hyundai. Двигатели автомобиля объемом 2.0 и 2.4 литра имеют мощность 150 и 188 л.с. Трансмиссия — механика или автомат.





В топовой версии Business, которая стоит 1 695 000 рублей, добавляются светодиодные фары, вентиляция передних сидений, электрорегулировки переднего пассажирского сиденья, беспроводная зарядка.









