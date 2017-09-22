0:2 ХК «Сибирь» потерпел сокрушительное поражение после двух успешных игр в Казахстане

После двух успешных игр болельщики ждали еще одной победы

Вчера, 21 сентября, состоялся матч между ХК «Сибирь» и московским «Динамо». На домашнем льду новосибирские хоккеисты потерпели «сухое» поражение с разгромным счетом 0:2 в пользу гостей.







Победу москвичам принесли игроки Егор Яковлев и Никита Комаров, забивший шайбу в пустые ворота на 60-й минуте схватки.







«Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую невыразительную игру "Сибири", будем разбираться, что произошло после Астаны. Благодарю бригады меньшинства за сегодняшний матч, все остальное — пустое», — приводит слова Павла Зубова, главного тренера команды, официальное сообщество ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».







Этот матч стал особым для «Сибири» не только из-за поражения после двух успешных игр в Астане. Сегодня игроки команды вышли на лед в джерси, сшитых специально для продажи на аукционе. Вырученные средства пойдут на благотворительность.







Следующая игра ХК «Сибирь» состоится в эту субботу, 23 сентября. Новосибирские хоккеисты будут противостоять минскому «Динамо».

