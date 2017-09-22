Пассажира «Тойоты» увезли на «скорой» после столкновения с фурой на Сибиряков-Гвардейцев
По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, «Тойота» двигалась со стороны улицы Мира. Фура ехала во встречном направлении.
Авария произошла сегодня вечером на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Северный проезд.
«На перекрестке фура совершала левый поворот в сторону ТЦ "МЕТРО". По одной версии, фура не уступила дорогу "Тойоте", по другой — "Тойота" проехала на красный сигнал светофора. Пассажира "Тойоты" увезли на "скорой помощи" — какие именно повреждения получил пострадавший, выяснить не удалось», — сообщает «Автоспас».
В настоящее время на месте столкновения работает экипаж ГИБДД: «Проезд со стороны площади Сибиряков-Гвардейцев перегорожен — объезд осуществляется по встречной полосе».
Это уже не первое серьезное происшествие за сегодня, связанное с автолюбителями. На улице Кирова водитель сбил женщину с ребенком на руках.
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/avtospas54rus