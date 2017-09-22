Пассажира «Тойоты» увезли на «скорой» после столкновения с фурой на Сибиряков-Гвардейцев

В этот раз без жертв не обошлось 
В этот раз без жертв не обошлось 

По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, «Тойота» двигалась со стороны улицы Мира. Фура ехала во встречном направлении.


Авария произошла сегодня вечером на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Северный проезд.

 

«На перекрестке фура совершала левый поворот в сторону ТЦ "МЕТРО". По одной версии, фура не уступила дорогу "Тойоте", по другой — "Тойота" проехала на красный сигнал светофора. Пассажира "Тойоты" увезли на "скорой помощи" — какие именно повреждения получил пострадавший, выяснить не удалось», — сообщает «Автоспас».


В настоящее время на месте столкновения работает экипаж ГИБДД: «Проезд со стороны площади Сибиряков-Гвардейцев перегорожен — объезд осуществляется по встречной полосе».


Это уже не первое серьезное происшествие за сегодня, связанное с автолюбителями. На улице Кирова водитель сбил женщину с ребенком на руках.  

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