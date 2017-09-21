Активисты «Христианского государства» заявили, что придут на премьеру «Матильды» в Новосибирске

Премьера фильма вызвала ажиотаж у горожан

В сети появилось открытое письмо от активистов «Христианского государства». В послании они обещают посетить премьеру опального фильма про молодость последнего российского императора и критикуют Анну Терешкову — начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.







Сторонники движения усматривают связь между премьерой «Матильды» и приездом в Новосибирск оппозиционного политика Алексея Навального.







«В попытке спекулировать чувствами верующих такие как Анна Терешкова (включена в чёрный список "Христианского Государства") назначили на 22 сентября 2017 года показ фильма "Матильда" с двумя умыслами. Первый — оскорбить чувства верующих, второй — вступить в политическое противостояние с оппозиционером Навальным, который эти же числом приедет в Новосибирск», — считают авторы письма. (Здесь и далее орфография и пунктуация оригиналов сохранены.)





В финале послания активисты резюмируют: «Раз нас всех призывают прийти на премьеру фильма "Матильда" 22 сентября 2017 года в кинотеатр “Люксор”, то мы уже готовимся прийти и придём».







Новосибирская премьера «Матильды» состоится завтра, 22 сентября, в кинотеатре «Люксор».





Ажиотаж вокруг ленты оказался настолько большим, что горожане раскупили все билеты в большой зал.

