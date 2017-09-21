Активисты «Христианского государства» заявили, что придут на премьеру «Матильды» в Новосибирске

Премьера фильма вызвала ажиотаж у горожан
Премьера фильма вызвала ажиотаж у горожан

В сети появилось открытое письмо от активистов «Христианского государства». В послании они обещают посетить премьеру опального фильма про молодость последнего российского императора и критикуют Анну Терешкову — начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.


Сторонники движения усматривают связь между премьерой «Матильды» и приездом в Новосибирск оппозиционного политика Алексея Навального. 


«В попытке спекулировать чувствами верующих такие как Анна Терешкова (включена в чёрный список "Христианского Государства") назначили на 22 сентября 2017 года показ фильма "Матильда" с двумя умыслами. Первый — оскорбить чувства верующих, второй — вступить в политическое противостояние с оппозиционером Навальным, который эти же числом приедет в Новосибирск», — считают авторы письма. (Здесь и далее орфография и пунктуация оригиналов сохранены.)


В финале послания активисты резюмируют: «Раз нас всех призывают прийти на премьеру фильма "Матильда" 22 сентября 2017 года в кинотеатр “Люксор”, то мы уже готовимся прийти и придём».


Новосибирская премьера «Матильды» состоится завтра, 22 сентября, в кинотеатре «Люксор». 


Ажиотаж вокруг ленты оказался настолько большим, что горожане раскупили все билеты в большой зал. 

Прочтений: 491
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено