Прокуратура: квартиры новосибирцев в платежках за ЖХК страховали незаконно
Ведомство поставило точку в нашумевшей истории с тайным страхованием квартир. Действие управляющей компании ЗАО «МКС-Новосибирск» были признаны незаконными.
Работники прокуратуры выяснили, что от действий управляющей компании в период с июля по август нынешнего года пострадало почти 2000 человек. Им предложили заплатить по 200 рублей за так называемое «добровольное страхование», несмотря на то что УК не имеет право включать в смету не обязательные для оплаты услуги.
«При указанных обстоятельствах не исключена возможность того, что часть граждан оплатила выставленную им плату за услугу "добровольное страхование" случайно, без принятия ими страхового полиса», — сообщает пресс-служба ведомства.
Руководство ЗАО «МКС-Новосибирск» не смогло доказать, что собственники квартир получили на руки страховые полисы ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» и были в полной мере осведомлены «о правилах, условиях, сроках добровольного страхования, страховом случае». В платежных документах была указана лишь информация о страховщике, размер оплаты и неполное наименование услуги.
На основании этого прокуратура признала незаконным включение в платежки жильцов строчки про добровольное страхование.
«Исполнительному директору ЗАО "МКС-Новосибирск" внесено представление с требованием привести платежные документы в соответствие с законом и решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности», — сообщило ведомство.
Скандал с тайным страхованием квадратных метров разразился во второй половине августа. В последний месяц лета жители нескольких районов города нашли в своих платежках новые строчки.
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Сергей Жигальцев
Фото Александра Ощепкова