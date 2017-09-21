Новосибирец стал лауреатом престижного конкурса за фото пимоката

Новосибирец Олег Кугаев занял второе место на международном фотоконкурсе «Русская цивилизация» — членам жюри понравился снимок пимоката.





Олег рассказал, что сделал фотографию несколько лет назад





Итоги конкурса подвели в Москве. Олег одержал победу в номинации «Народное творчество».





«Эту фотографию я сделал несколько лет назад, когда участвовал в съемках фильма про наших сибирских ремесленников. Иван мне очень понравился как человек, и его рассказы о жизни были фантастические. Я вернулся к нему уже как фотограф. Он делает всё вручную, каждый его валенок окутан любовью к своему делу, зимой в них невероятно уютно и тепло. Чтобы научиться своему ремеслу, он искал учителей, которые потихоньку исчезали. Он рассказал мне, например, какую-то невероятную историю, похоже на шаолиньскую. Когда ученик находит своего слепого сенсея, и тот его учит всему, что знает. Вот у Ивана так и было, где-то на Алтае, если не ошибаюсь», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Олег Кугаев.





Олег признался, что не смог побывать на церемонии награждения в Москве, потому что находится по работе в Италии. Номер телефона Ивана у него потерялся, поэтому он не может рассказать ему о победе в конкурсе снимка с его участием.





«Надеюсь, через НГС Иван узнает об этом, и мы сумеем наладить связь», — выразил надежду Олег.





Фотоконкурс «Русская цивилизация» проходил впервые. Его организовало Федеральное агенство по делам национальностей. На суд жюри поступило 10 тысяч снимков 28 стран мира. Фотографии победителей конкурса украсят улицы Москвы.





Новосибирские фотографы постоянно занимают призовые места на престижных конкурсах. Так, весной другой фотограф из нашего города, Антон Уницын, стал призером международного конкурса фотографий HIPA. Антон на конкурсе занял пятое место с черно-белой фотографией детей – пациентов онкологического центра из поселка под Новосибирском.