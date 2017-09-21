Новосибирские компании признали одними из крупнейших в России

Выручка авиакомпании «Сибирь» за год выросла на 30 процентов

Сайт РБК опубликовал рейтинг крупнейших российских компаний по объемам выручки за 2016 год.





Самое высокое место среди новосибирцев заняла фармацевтическая компания «Катрен», оказавшаяся на 50-й позиции. Она владеет аптечной сетью «Мелодия здоровья».





Корпорация с выручкой 239 млрд и чистой прибылью 2,5 млрд рублей основана в Новосибирске в 1993 году. Ее центральный офис, как говорится на официальном сайте, находится в Новосибирске, но зарегистрирована она в подмосковных Химках, сообщается в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».





Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7 Airlines) заняла в рейтинге 105-ю позицию. Её выручка за год выросла на 31%, до 108 млрд рублей, а прибыль — в два раза, до 2,89 млрд рублей.





Дочерняя компания «Сибири» «Глобус» попала на 351-е место с почти 50-процентным ростом выручки, до 28 млрд рублей, и шестикратным увеличением прибыли — до 0,96 млрд.





Между авиакомпаниями расположились ритейлер «Холидей» (187-е место), поставщики электричества «Новосибирскэнергосбыт» (285-е) и тепла — «СИБЭКО» (344-е). У «Холидея» прибыль упала почти на 90% в 2016 году — с 241 до 26 млн рублей, но компания сохраняет выручку на уровне 56 млрд.





«Новосибирскэнергосбыт», которому жители города платят за свет, получил в прошлом году 35 млрд рублей, его выручка выросла на 13%, а прибыль составила 46 млн рублей.





Выручка «СИБЭКО» достигла 28 млрд рублей, а чистая прибыль уменьшилась на 5% — до 1,02 млрд.





Последней компанией рейтинга, зарегистрированной в Новосибирске, оказалась «Восточная техника». Судя по её сайту, фирма поставляет спецтехнику линейки Cat: бульдозеры, грейдеры, погрузчики, экскаваторы, а также системы безопасности и удаленного мониторинга, 3D-симуляторы и дистанционное управление. Ее годовая выручка выросла с 16 до 18 млрд, а прибыль — с 2,2 до 2,7 млрд рублей.





РБК обратило внимание на двукратное снижение числа новичков в ТОП-500, что говорит о «стагнации» и «негибкости» отечественной экономики.





Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что лидер среди новосибирских компаний в ТОП-500 рейтинга РБК «Катрен» попал в двадцатку получателей самых крупных госзаказов России.