Новосибирские компании признали одними из крупнейших в России
Сайт РБК опубликовал рейтинг крупнейших российских компаний по объемам выручки за 2016 год.
Самое высокое место среди новосибирцев заняла фармацевтическая компания «Катрен», оказавшаяся на 50-й позиции. Она владеет аптечной сетью «Мелодия здоровья».
Корпорация с выручкой 239 млрд и чистой прибылью 2,5 млрд рублей основана в Новосибирске в 1993 году. Ее центральный офис, как говорится на официальном сайте, находится в Новосибирске, но зарегистрирована она в подмосковных Химках, сообщается в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7 Airlines) заняла в рейтинге 105-ю позицию. Её выручка за год выросла на 31%, до 108 млрд рублей, а прибыль — в два раза, до 2,89 млрд рублей.
Дочерняя компания «Сибири» «Глобус» попала на 351-е место с почти 50-процентным ростом выручки, до 28 млрд рублей, и шестикратным увеличением прибыли — до 0,96 млрд.
Между авиакомпаниями расположились ритейлер «Холидей» (187-е место), поставщики электричества «Новосибирскэнергосбыт» (285-е) и тепла — «СИБЭКО» (344-е). У «Холидея» прибыль упала почти на 90% в 2016 году — с 241 до 26 млн рублей, но компания сохраняет выручку на уровне 56 млрд.
«Новосибирскэнергосбыт», которому жители города платят за свет, получил в прошлом году 35 млрд рублей, его выручка выросла на 13%, а прибыль составила 46 млн рублей.
Выручка «СИБЭКО» достигла 28 млрд рублей, а чистая прибыль уменьшилась на 5% — до 1,02 млрд.
Последней компанией рейтинга, зарегистрированной в Новосибирске, оказалась «Восточная техника». Судя по её сайту, фирма поставляет спецтехнику линейки Cat: бульдозеры, грейдеры, погрузчики, экскаваторы, а также системы безопасности и удаленного мониторинга, 3D-симуляторы и дистанционное управление. Ее годовая выручка выросла с 16 до 18 млрд, а прибыль — с 2,2 до 2,7 млрд рублей.
РБК обратило внимание на двукратное снижение числа новичков в ТОП-500, что говорит о «стагнации» и «негибкости» отечественной экономики.
Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что лидер среди новосибирских компаний в ТОП-500 рейтинга РБК «Катрен» попал в двадцатку получателей самых крупных госзаказов России.
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Ольга Власова
Фото Стаса Соколова