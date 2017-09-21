В Калининском районе из горящего дома спасли женщину


Дом на Тагильской загорелся около шести часов вечера 
Дом на Тагильской загорелся около шести часов вечера 

Вечером 21 сентября в Калининском районе случился пожар в частном секторе — огонь перекинулся на дом с надворных построек. 


Из дома по соседству спасли 80-летнюю пенсионерку. 


Пожарные подразделения Калининского района выехали к месту пожара на улице Тагильской, 15 в 18:04. Спасатели обнаружили, что горят надворные постройки и огонь начал перекидываться на жилой дом на участке. 


«Со слов очевидцев, на территории частного дома, где случился пожар, хозяева эвакуировались сами до прибытия пожарных. А из соседнего дома, где начала гореть стена, спасли хозяйку, женщину 80 лет. Её осмотрели врачи "скорой" и сказали, что состояние пенсионерки удовлетворительное», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. 


Открытый пожар спасатели потушили в 18:24, сейчас возгорание полностью ликвидировано, его площадь составила 40 кв. м. Причину установят дознаватели, добавили в пресс-службе и попросили новосибирцев не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности. 


На этой неделе ещё один пожар случился в жилом доме на 3-й Воинской улице в Октябрьском районе, а на минувшей неделе частный дом сгорел в Заельцовском районе Новосибирска, на улице Сухарной. 

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