Власти решили снести целый квартал после взрыва дома на Сеченова

Рядом с бараками на Сеченова растут большие сосны

Власти Новосибирска решили выставить на торги участок в Заельцовском районе Новосибирска — в границах улиц Сеченова и Бестужева.







19 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об аукционе на право развивать застроенную территорию.







В приложении к постановлению уточняется, что под снос пойдут шесть домов на улице Сеченова — № 13, 15, 17, 19, 21 и 23.







«Это малоэтажные дома, которые стоят рядом с Заельцовским бором, поэтому место там с экологической точки зрения хорошее и для инвестора очень привлекательное», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ депутат округа № 9 Валерий Науменко. Он отметил, что в городе насчитывается несколько десятков домов, которые нуждаются в расселении, наиболее разрушенные из них находятся в районе Телецентра на левом берегу.





Победитель аукциона должен будет к июлю 2019 года подготовить проект планировки застроенной территории, а к июлю 2021 года передать в муниципальную собственность жильё для горожан из указанных выше шести домов, следует из постановления мэрии Новосибирска.







Площадь территории в границах этих улиц составляет 14 298 кв. м. Начальная цена — 7 млн 520 тысяч рублей. Для участия в аукционе нужно внести задаток — 4 млн рублей.







Газовый баллон в доме № 15 на улице Сеченова взорвался днём 7 сентября. Пожарные эвакуировали из разрушенного дома 14 человек, в том числе троих детей. По оперативным данным, в одной квартире разрушились перегородки между комнатами, также сломались двери в четырех квартирах. Двух женщин осмотрели врачи «скорой помощи»: одна отказалась от госпитализации, другую увезли в больницу.







Как поясняли в пресс-центре мэрии Новосибирска, у госпитализированной женщины ушиб грудной клетки и головы.







В пресс-службе областного управления МЧС уточняли, что всего в доме на Сеченова, 15 живут 23 человека, в том числе 8 детей. Дом признали аварийным 16 июля 2016 года, сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В Заельцовском районе не впервые сносят бараки и на их месте строят современные высотки. Подобным образом сложилась ситуация в квартале улиц Аренского и Кубовой, где под застройку территории было отдано восемь ветхих домов. В мае на месте двух бараков уже началось строительство нового жилого комплекса.