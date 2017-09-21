Власти решили снести целый квартал после взрыва дома на Сеченова
Власти Новосибирска решили выставить на торги участок в Заельцовском районе Новосибирска — в границах улиц Сеченова и Бестужева.
19 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об аукционе на право развивать застроенную территорию.
В приложении к постановлению уточняется, что под снос пойдут шесть домов на улице Сеченова —
«Это малоэтажные дома, которые стоят рядом с Заельцовским бором, поэтому место там с экологической точки зрения хорошее и для инвестора очень привлекательное», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ депутат округа
Победитель аукциона должен будет к июлю 2019 года подготовить проект планировки застроенной территории, а к июлю 2021 года передать в муниципальную собственность жильё для горожан из указанных выше шести домов, следует из постановления мэрии Новосибирска.
Площадь территории в границах этих улиц составляет
Газовый баллон в доме
Как поясняли в пресс-центре мэрии Новосибирска, у госпитализированной женщины ушиб грудной клетки и головы.
В пресс-службе областного управления МЧС уточняли, что всего в доме на Сеченова, 15 живут 23 человека, в том числе 8 детей. Дом признали аварийным 16 июля 2016 года, сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В Заельцовском районе не впервые сносят бараки и на их месте строят современные высотки. Подобным образом сложилась ситуация в квартале улиц Аренского и Кубовой, где под застройку территории было отдано восемь ветхих домов. В мае на месте двух бараков уже началось строительство нового жилого комплекса.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Ольга Власова, Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова