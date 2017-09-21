Звёздная карамель: автор гигантских тортов для Киркорова и Михалкова научил новосибирцев готовить

Этот торт сибиряки сделали под руководством знаменитого кондитера Рената Агзамова

Знаменитый мастер тортов Ренат Агзамов обучил 150 кондитеров со всей Сибири красиво украшать сладости.







Чемпион России по кондитерскому мастерству Ренат Агзамов, у которого звёзды заказывают гигантские торты, пробыл в Новосибирске два дня. Сегодня он дал 4-часовой мастер-класс для сибирских кондитеров, технологов и поваров — они сделали в баре-ресторане «Бочкари» торт высотой в полтора метра.







Торт «Хлопок» наполовину настоящий — его основа несъедобная, однако можно съесть сами украшения из ванильного крема и карамели, пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ренат Агзамов.







Ренат Агзамов признался, что хотел бы устраивать такие семинары чаще, но у него слишком много работы





«Мы могли печь бисквиты и крем, но на это нам понадобилось бы четыре дня. В данном случае мы кондитерам показываем технику украшения торта. Бисквиты они и так умеют печь, а работать с карамелью вообще в России могут единицы», — заявил кондитер.





Он подчеркнул, что только руководил процессом изготовления, а к самому торту не прикоснулся, чтобы «студенты» могли всё сделать сами.







«Это люди сделали сами, своими руками, от начала до конца. Я считаю, что это колоссальный результат — я вообще не помогал, только орал.





Кстати, торт пользуется у меня огромной популярностью. Я делюсь со своими коллегами проектами, которые не только красивые, но и коммерчески успешные. Поэтому, если мои коллеги на этом смогут зарабатывать деньги и кормить свои семьи и маленьких детишек, я буду считать, что моя миссия на этой планете выполнена!» — сказал Агзамов.







По его словам, «Хлопок» его команда делает на свадьбы, а для знаменитостей он готовит эксклюзивные торты.







По словам кондитера, мало кто в России умеет работать с карамелью





По информации на официальном сайте кондитера, за последние годы он сделал десятки огромных тортов для знаменитостей: для венчания Яны Рудковской и Евгения Плющенко, на свадьбу Александра Овечкина и Анастасии Шубской, для юбилея и отдельно для дочери Филиппа Киркорова, на 13-ю годовщину свадьбы Наташи Королевой и Сергея Глушко, к юбилею Никиты Михалкова и на многие другие события.







Среди новосибирских кондитеров тоже есть мастера, умеющие делать торты фантастических форм и цветов. НГС.АФИША собрала фотографии самых необыкновенных тортов — в виде котиков, электрогитар и женской груди.