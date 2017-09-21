Звёздная карамель: автор гигантских тортов для Киркорова и Михалкова научил новосибирцев готовить
Знаменитый мастер тортов Ренат Агзамов обучил 150 кондитеров со всей Сибири красиво украшать сладости.
Чемпион России по кондитерскому мастерству Ренат Агзамов, у которого звёзды заказывают гигантские торты, пробыл в Новосибирске два дня. Сегодня он дал 4-часовой мастер-класс для сибирских кондитеров, технологов и поваров — они сделали в баре-ресторане «Бочкари» торт высотой в полтора метра.
Торт «Хлопок» наполовину настоящий — его основа несъедобная, однако можно съесть сами украшения из ванильного крема и карамели, пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ренат Агзамов.
«Мы могли печь бисквиты и крем, но на это нам понадобилось бы четыре дня. В данном случае мы кондитерам показываем технику украшения торта. Бисквиты они и так умеют печь, а работать с карамелью вообще в России могут единицы», — заявил кондитер.
Он подчеркнул, что только руководил процессом изготовления, а к самому торту не прикоснулся, чтобы «студенты» могли всё сделать сами.
«Это люди сделали сами, своими руками, от начала до конца. Я считаю, что это колоссальный результат — я вообще не помогал, только орал.
Кстати, торт пользуется у меня огромной популярностью. Я делюсь со своими коллегами проектами, которые не только красивые, но и коммерчески успешные. Поэтому, если мои коллеги на этом смогут зарабатывать деньги и кормить свои семьи и маленьких детишек, я буду считать, что моя миссия на этой планете выполнена!» — сказал Агзамов.
По его словам, «Хлопок» его команда делает на свадьбы, а для знаменитостей он готовит эксклюзивные торты.
По информации на официальном сайте кондитера, за последние годы он сделал десятки огромных тортов для знаменитостей: для венчания Яны Рудковской и Евгения Плющенко, на свадьбу Александра Овечкина и Анастасии Шубской, для юбилея и отдельно для дочери Филиппа Киркорова, на 13-ю годовщину свадьбы Наташи Королевой и Сергея Глушко, к юбилею Никиты Михалкова и на многие другие события.
Среди новосибирских кондитеров тоже есть мастера, умеющие делать торты фантастических форм и цветов. НГС.АФИША собрала фотографии самых необыкновенных тортов — в виде котиков, электрогитар и женской груди.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова