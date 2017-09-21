Огромная пробка парализовала движение рядом с Коммунальным мостом

Скорость потока на Красном проспекте упала до 5–10 км/ч
Скорость потока на Красном проспекте упала до 5–10 км/ч


Новосибирцы вечером 21 сентября встали в серьёзные пробки на правом берегу — самая сложная дорожная ситуация сложилась на улицах Восход, Фабричная и Большевистская.


По данным Яндекс.Пробки на 19:40, пробки полностью сковали движение по Восходу, скорость потока тут упала до 3 км/ч. Осложнено движение по Димитровскому мосту, проезду Энергетиков.


Затор на улице Фабричной растянулся от улицы Спартака до площади инженера Будагова. Большевистская также встала в пробке — на участке справа от парка «Городское начало» случилось сразу три аварии.


Огромная пробка парализовала движение рядом с Коммунальным мостом


На перекрёстке Красного проспекта и улицы Писарева также скопилась пробка. Здесь временно отключали светофор, пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в СМЭУ (Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении). 


Светофор был выключен на короткий промежуток времени
Светофор был выключен на короткий промежуток времени


На левом берегу осложнено движение по улице Блюхера и улице Ватутина (на участке от развязки на Бугринский мост и до Винаповского моста).


Огромная пробка парализовала движение рядом с Коммунальным мостом


В целом уровень пробок в городе оценивается на 7 баллов.


Накануне вечером, 20 сентября, новосибирцы жаловались на пробки на улице Петухова — горожане утверждали, что стоят в них по часу.

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