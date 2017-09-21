Огромная пробка парализовала движение рядом с Коммунальным мостом

Скорость потока на Красном проспекте упала до 5–10 км/ч





Новосибирцы вечером 21 сентября встали в серьёзные пробки на правом берегу — самая сложная дорожная ситуация сложилась на улицах Восход, Фабричная и Большевистская.





По данным Яндекс.Пробки на 19:40, пробки полностью сковали движение по Восходу, скорость потока тут упала до 3 км/ч. Осложнено движение по Димитровскому мосту, проезду Энергетиков.





Затор на улице Фабричной растянулся от улицы Спартака до площади инженера Будагова. Большевистская также встала в пробке — на участке справа от парка «Городское начало» случилось сразу три аварии.









На перекрёстке Красного проспекта и улицы Писарева также скопилась пробка. Здесь временно отключали светофор, пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в СМЭУ (Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении).





Светофор был выключен на короткий промежуток времени





На левом берегу осложнено движение по улице Блюхера и улице Ватутина (на участке от развязки на Бугринский мост и до Винаповского моста).











В целом уровень пробок в городе оценивается на 7 баллов.





Накануне вечером, 20 сентября, новосибирцы жаловались на пробки на улице Петухова — горожане утверждали, что стоят в них по часу.