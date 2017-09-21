После ремонта в доме на Советской тепло появилось только в половине квартир

Битву за подвал председатель ТСЖ Ольга Зыкова и жильцы дома ведут в судах уже не один год 
Битву за подвал председатель ТСЖ Ольга Зыкова и жильцы дома ведут в судах уже не один год 

В доме на улице Советской в Центральном районе Новосибирска, который после ремонта остался без части фундамента, сегодня начали включать отопление — тепло появилось только в двух подъездах из четырёх. Реконструкцию в доме вели предприниматели, выкупившие помещения в подвале, — но они отрицают свою причастность к тому, что в некоторых квартирах по-прежнему холодно. 


«Официально мы должны запустить [отопление] 24 сентября, но запустили пораньше. Так вот, третий и четвёртый подъезды уже с отоплением, а первый и второй подъезды, которые находятся над подвалом, — без отопления. Потому что там стояки пообрезали и монтируют свои батареи», — рассказал корреспонденту директор УК «Доверие» Владимир Симонов.


Председатель ТСЖ дома Ольга Зыкова отметила, что новые батареи в подвале не входят в проект реконструкции и дадут лишнюю нагрузку на систему отопления — это может привести к снижению температуры во всём доме зимой.


Предпринимательница Лариса Зайцева, которая вместе с мужем Вадимом Гуменным владеет помещениями в цоколе дома на Советской, свою причастность к проблеме с отоплением в доме отвергает — все батареи смонтированы. 


«У нас всё сделано. Не подключили [к отоплению часть дома] из-за того, что течь начало на чердаке. Там верхняя разводка. А мы [в подвале] на "обратке" стоим», — сообщила Лариса Зайцева.


Ранее жильцы дома на Советской, 99 утверждали, что подвал незаконно приватизирован мэрией в 2007 году. Помещение, по мнению жильцов, является технологическим и должно быть обозначено как общее имущество. Спор по подвалу жильцы ведут уже несколько лет в судах разных инстанций. Жители этого дома также опасаются разрушения здания — часть фундамента пятиэтажки снесена ради новых входов в подвал. Теперь жильцы опять хотят пойти в суд, чтобы, по словам директора УК Владимира Симонова, заставить предпринимателей привести подвал в прежнее состояние. 

Прочтений: 1218
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено