После ремонта в доме на Советской тепло появилось только в половине квартир

Битву за подвал председатель ТСЖ Ольга Зыкова и жильцы дома ведут в судах уже не один год

В доме на улице Советской в Центральном районе Новосибирска, который после ремонта остался без части фундамента, сегодня начали включать отопление — тепло появилось только в двух подъездах из четырёх. Реконструкцию в доме вели предприниматели, выкупившие помещения в подвале, — но они отрицают свою причастность к тому, что в некоторых квартирах по-прежнему холодно.







«Официально мы должны запустить [отопление] 24 сентября, но запустили пораньше. Так вот, третий и четвёртый подъезды уже с отоплением, а первый и второй подъезды, которые находятся над подвалом, — без отопления. Потому что там стояки пообрезали и монтируют свои батареи», — рассказал корреспонденту директор УК «Доверие» Владимир Симонов.







Председатель ТСЖ дома Ольга Зыкова отметила, что новые батареи в подвале не входят в проект реконструкции и дадут лишнюю нагрузку на систему отопления — это может привести к снижению температуры во всём доме зимой.





Предпринимательница Лариса Зайцева, которая вместе с мужем Вадимом Гуменным владеет помещениями в цоколе дома на Советской, свою причастность к проблеме с отоплением в доме отвергает — все батареи смонтированы.





«У нас всё сделано. Не подключили [к отоплению часть дома] из-за того, что течь начало на чердаке. Там верхняя разводка. А мы [в подвале] на "обратке" стоим», — сообщила Лариса Зайцева.







Ранее жильцы дома на Советской, 99 утверждали, что подвал незаконно приватизирован мэрией в 2007 году. Помещение, по мнению жильцов, является технологическим и должно быть обозначено как общее имущество. Спор по подвалу жильцы ведут уже несколько лет в судах разных инстанций. Жители этого дома также опасаются разрушения здания — часть фундамента пятиэтажки снесена ради новых входов в подвал. Теперь жильцы опять хотят пойти в суд, чтобы, по словам директора УК Владимира Симонова, заставить предпринимателей привести подвал в прежнее состояние.