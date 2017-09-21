Сибиряк получил 12 лет за попытку скормить собаке своего отчима





Областной суд оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор 35-летнему Сергею Бычкову, который получил 12 лет строгого режима за убийство односельчанина.







Адвокат подал апелляцию, пытаясь доказать, что Бычков не желал смерти потерпевшему, 20 сентября суд оставил жалобу без удовлетворения. «По версии осужденного, отчим выгонял из дома его жену и ребёнка, — пояснила НГС.НОВОСТИ прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного отдела прокуратуры НСО Ксения Клековкина. — Все остальные эту версию не подтверждают, говорят, что он (Бычков. — А.И.) напал не из-за чего».







По версии следствия, 31 декабря 2016 года в доме на улице Гагарина в селе Красноглинное Сергей Бычков поругался с супругом своей матери. В прокуратуре пояснили, что Бычков вместе со своей женой и 5-летней дочерью-инвалидом жил в одном доме с родным дядей, матерью и её мужем. Бычков, который раньше уже бывал за решёткой, часто и крепко пил, после чего вёл себя неадекватно. Перед новогодними праздниками мужчина в очередной раз поссорился с мужем матери и ударил его 18 раз ногами и руками по голове. «Дочка осужденного подошла и попросила отца не обижать дедушку, — продолжает Клековкина. — Он оттолкнул ребёнка. Тогда мать девочки одела её и выбежала из дома, поскольку он кричал, что "сейчас вам тоже достанется"».







После этого Бычков вытащил потерпевшего на улицу, раздел его и положил тело рядом с будкой, где сидела собака. В прокуратуре предполагают, что мужчина надеялся, что собака поможет ему скрыть следы преступления. Но животное только укусило погибшего за левую кисть.





Тогда Бычков продолжил избивать мужчину. «Он его и дома, и на улице бил, — пояснили в прокуратуре. — На глазах у матери, которая к тому моменту пришла домой».





Погибший в итоге оказался в больнице, где умер от травм.





28 июня суд приговорил Бычкова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.





Адвокатом была подана апелляционная жалоба об изменении приговора, но областной суд оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.





Заметим, что Бычков не первый, кто пытался избавиться от трупа с помощью домашнего животного. Так, в прошлом году уроженка Новосибирска была задержана в Испании по подозрению в убийстве мужа и скармливании его тела собаке.