На парковке у зоопарка снова начали брать деньги с новосибирцев

Скандальные разбирательства вокруг платной парковки возле зоопарка идут с весны этого года

Новосибирец Игорь Колодников обнаружил, что на парковке у зоопарка, где еще весной общественники сняли скандальное видео с охранником и директором частной фирмы, снова собирают деньги, несмотря на возбуждённое летом городской прокуратурой административное дело по «самовольному захвату территории».







«Я подъехал и вижу, что деньги там ходят, собирают. Но лично меня парковщик узнал, развернулся и ушел», — улыбнулся Игорь, ранее неоднократно проверявший парковку возле зоопарка с группой общественников.







19 сентября 2017 года в ответ на запрос одного из общественников мэрия заявила, что нарушений на парковке не видит. Хотя еще в августе в городской и областной прокуратуре утверждали, что брать плату за стоянку закон запрещает. Прокурорская проверка показала, что компания «Зоологика» нарушила ст. 7.1. КоАП (самовольное занятие земельного участка, штраф для юрлиц — до 200 тысяч рублей), после чего мэра обязали устранить нарушение.







«Учитывая, что земельный участок, предоставленный в аренду МУП "Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило", используется предприятием для достижения уставных видов деятельности в соответствии с требованиями земельного и гражданского законодательств Российской Федерации, оснований для применения дисциплинарных взысканий к должностным лицам мэрии города Новосибирска, в том числе в виде увольнения, не имеется», — сообщил в официальном письме заместитель мэра Валерий Шварцкопп.







В областной прокуратуре сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что комментарии по такому кардинальному расхождению в позициях прокуратур и муниципалитета они дадут позднее.







«Акты прокурора ещё не рассмотрены. Ответ ещё не поступил из мэрии, а "административку" ещё уполномоченный орган тоже не рассмотрел. Мы пока ждём ответов и реакции — посмотрим, чем дело закончится», — пояснил сегодня корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Ломакин.

