Иномарка сбила на улице Кирова женщину с ребёнком на руках

Место аварии на перекрёстке Кирова – Сакко и Ванцетти

На улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль Hyundai Solaris сбил женщину с маленькой девочкой — ребёнок получил ушиб мягких тканей лба и подбородка.





ДТП произошло недалеко от магазина «Бахетле» 20 сентября в 17:55. «Автомобиль двигался по Сакко и Ванцетти со стороны Нижегородской с левым поворотом на Кирова в сторону Шевченко, — рассказали НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. — У дома № 25 по улице Кирова совершила наезд на пешехода, которая переносила на руках несовершеннолетнего ребёнка и переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода».





В ведомстве уточнили, что за рулём иномарки находилась 36-летняя женщина. Пострадавшая девочка, которой всего 1 год и 11 месяцев, была доставлена в детскую клиническую больницу — ребёнок отделался ушибами, которые не опасны для жизни.





Сотрудникам ГИБДД водитель иномарки Евгения объяснила, что женщина с ребёнком на руках выбежала неожиданно справа из-за машины, вне зоны пешеходного перехода и на красный сигнал светофора.





Не так давно в Новосибирске произошло похожее ДТП с 5-летним мальчиком — ребёнок попал под колёса «Тойоты» на парковке торгового центра «Дружба». А несколько дней назад водитель Subaru сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе на улице Зорге.