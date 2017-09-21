Источник: военного из Новосибирска назначат главой Воздушно-космических сил России

Генерал-полковник Сергей Суровикин

В Министерстве обороны сообщили о том, что уроженец Новосибирска Сергей Суровикин возьмёт на себя командование Воздушно-космическими силами России.







«Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин возглавит с октября этого года Воздушно-космические силы вместо Виктора Бондарева, который уходит в Совет Федерации», — передаёт РИА Новости со ссылкой на два источника в российском военном ведомстве.







Как сообщается на сайте Минобороны России, Сергею Суровикину 50 лет, он родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени М.В. Фрунзе. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией в Чечне. В ноябре 2008 года Суровикина назначили начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. С января 2010-го он возглавлял штаб Приволжско-Уральского, а после Центрального военных округов. С апреля 2012 года служил в центральном аппарате Минобороны России.







В октябре 2012 года Суровикина назначили начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. Спустя год он занял место командующего войсками Восточного военного округа. С мая 2017 года Сергей Суровикин командует российской группировкой войск в Сирии.





Генерал-полковник Сергей Суровикин женат, у него две дочери.