Источник: военного из Новосибирска назначат главой Воздушно-космических сил России

Генерал-полковник Сергей Суровикин
Генерал-полковник Сергей Суровикин

В Министерстве обороны сообщили о том, что уроженец Новосибирска Сергей Суровикин возьмёт на себя командование Воздушно-космическими силами России.


«Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин возглавит с октября этого года Воздушно-космические силы вместо Виктора Бондарева, который уходит в Совет Федерации», — передаёт РИА Новости со ссылкой на два источника в российском военном ведомстве.


Как сообщается на сайте Минобороны России, Сергею Суровикину 50 лет, он родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени М.В. Фрунзе. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией в Чечне. В ноябре 2008 года Суровикина назначили начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. С января 2010-го он возглавлял штаб Приволжско-Уральского, а после Центрального военных округов. С апреля 2012 года служил в центральном аппарате Минобороны России.


В октябре 2012 года Суровикина назначили начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. Спустя год он занял место командующего войсками Восточного военного округа. С мая 2017 года Сергей Суровикин командует российской группировкой войск в Сирии.


Генерал-полковник Сергей Суровикин женат, у него две дочери.

Прочтений: 2111
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено