Спасённый из канализации котёнок нашёл себе хозяйку через НГС

Новая хозяйка забрала себе котёнка сегодня около 17:00

Сегодня, 21 сентября, новосибирский диггер Евгений Кочкин нашёл новую хозяйку для спасённого из коллектора котёнка — его забрала Юлия Захарова, которая недавно переехала в Новосибирск из Иваново.





Захарова забрала котёнка сегодня около 17:00. Новый питомец девушки оказался девочкой — Юлия решила, что назовёт её Милкой.





«Я просто увидела эту фотографию с котёнком, эти зелёные глазища и влюбилась в них. Я не думала, что она будет такая прелестная: она шиншилловая, такая красивая. Мы переехали в Новосибирск недавно из Иваново, три месяца назад, купили новую квартиру. Не было даже мысли о том, чтобы брать животное, потому что насыщенный график жизни. А тут она подвернулась — и всё, решили, что и силы найдутся, и время найдётся», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Юлия Захарова.





О том, что диггер Евгений Кочкин спас котёнка, НГС.НОВОСТИ рассказали накануне, 20 сентября. По пути на съёмки нового видео для своего проекта «За Гранью Дозволенного» он услышал кошачий писк из ливневого коллектора, а затем решил спуститься за ним и спас животное. После того как ссылка на новость появилась в группе НГС в соцсети «ВКонтакте», Евгений оставил под ней комментарий с просьбой обращаться к нему, если кто-то захочет взять кошку. Через полчаса Юлия Захарова написала, что готова её забрать.







