Бывшему подполковнику полиции вынесли суровый приговор за наркотики

Подсудимый свою вину не признал

Суд в Новосибирске приговорил к реальному сроку подполковника полиции в отставке Вячеслава Крюкова, которого обвиняли в попытке продать героин.







«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в Заельцовском районном суде.







В суде пояснили, что поздно вечером 8 ноября 2016 года полицейские задержали Крюкова в Заельцовском районе Новосибирска. С собой у бывшего полицейского было не меньше 18,92 грамма героина. Как следует из материалов дела, эти наркотики мужчина собирался перепродать.







Сегодня, 21 сентября, Заельцовский районный суд признал экс-полицейского виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Как пояснили в суде, сам подсудимый виновным себя не признал.







«В ходе судебного разбирательства он утверждал, что наркотики ему подбросили. Суду эта версия показалась неубедительной», — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на помощника прокурора Заельцовского района Новосибирска Дарью Нестерову.







В суде уточнили, что подсудимый — подполковник полиции в отставке. До октября 2013 года он возглавлял отдел уголовного розыска ЛОВД на станции Новосибирск.







Приговор в законную силу не вступил.





Также один из новосибирских судов сейчас рассматривает дело заместителя начальника управления на транспорте МВД России по СФО Андрея Марченко, которого обвиняют во взятке и мошенничестве. До решения суда полицейский временно отстранен от должности.