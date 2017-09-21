Бывшему подполковнику полиции вынесли суровый приговор за наркотики

Подсудимый свою вину не признал
Подсудимый свою вину не признал

Суд в Новосибирске приговорил к реальному сроку подполковника полиции в отставке Вячеслава Крюкова, которого обвиняли в попытке продать героин.


«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в Заельцовском районном суде.


В суде пояснили, что поздно вечером 8 ноября 2016 года полицейские задержали Крюкова в Заельцовском районе Новосибирска. С собой у бывшего полицейского было не меньше 18,92 грамма героина. Как следует из материалов дела, эти наркотики мужчина собирался перепродать.


Сегодня, 21 сентября, Заельцовский районный суд признал экс-полицейского виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Как пояснили в суде, сам подсудимый виновным себя не признал.


«В ходе судебного разбирательства он утверждал, что наркотики ему подбросили. Суду эта версия показалась неубедительной», — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на помощника прокурора Заельцовского района Новосибирска Дарью Нестерову.


В суде уточнили, что подсудимый — подполковник полиции в отставке. До октября 2013 года он возглавлял отдел уголовного розыска ЛОВД на станции Новосибирск.


Приговор в законную силу не вступил. 


Также один из новосибирских судов сейчас рассматривает дело заместителя начальника управления на транспорте МВД России по СФО Андрея Марченко, которого обвиняют во взятке и мошенничестве. До решения суда полицейский временно отстранен от должности.

Прочтений: 5002
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено