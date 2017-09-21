Из-за пробок c улицы Богдана Хмельницкого убрали один маршрут
В Новосибирске изменится схема движения маршрутки
«С 22 сентября меняется путь следования маршрутного такси
В компании-перевозчике «ПАТП 1118» пояснили, что станет меньше время прохождения маршрута. «У нас Богдана Хмельницкого загруженная улица, а Георгия Колонды транспортом не загружена. Для удобства пассажиров запущен маршрут по Колонды и Красному проспекту», — сказали в «ПАТП 1118».
Теперь маршрутка будет доезжать до улицы Гребенщикова и остановки «ТК "Лента"», а с улицы Объединения поворачивать на Окружную, ехать по автодороге вдоль ТЦ «Большая медведица», улицам Светлановской, Георгия Колонды и Красному проспекту до площади Калинина.
По улице Богдана Хмельницкого маршрутка теперь ездить не будет.
В начале сентября гендиректор перевозчика «ПАТП 1118» Роман Митин рассказывал НГС.НОВОСТИ, что до конца месяца в маршрутках
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Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)