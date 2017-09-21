Из-за пробок c улицы Богдана Хмельницкого убрали один маршрут

Маршрутке № 87 сократят путь следования

В Новосибирске изменится схема движения маршрутки № 87 «Посёлок Клюквенный – площадь Калинина».







«С 22 сентября меняется путь следования маршрутного такси № 87 в прямом и обратном направлениях. Маршрут изменили, чтобы сократить путь», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии.







В компании-перевозчике «ПАТП 1118» пояснили, что станет меньше время прохождения маршрута. «У нас Богдана Хмельницкого загруженная улица, а Георгия Колонды транспортом не загружена. Для удобства пассажиров запущен маршрут по Колонды и Красному проспекту», — сказали в «ПАТП 1118».







Теперь маршрутка будет доезжать до улицы Гребенщикова и остановки «ТК "Лента"», а с улицы Объединения поворачивать на Окружную, ехать по автодороге вдоль ТЦ «Большая медведица», улицам Светлановской, Георгия Колонды и Красному проспекту до площади Калинина.





По улице Богдана Хмельницкого маршрутка теперь ездить не будет.





Новый маршрут отмечен зелёным цветом, старый — синим



