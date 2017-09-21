Видео: вице-мэр и директор филармонии спели в караоке, чтобы помочь больным детям
Представители власти, бизнеса и солисты филармонии сегодня, 21 сентября, спели в караоке детские песни на сцене «Победы».
Благотворительный караоке-концерт прошёл в рамках марафона «Добрый Новосибирск». Песни на сцене кинотеатра спели дети с особенностями физического развития и слабым зрением.
Им подпевали заммэра Алексей Кондратьев, директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин и другие.
Благотворительные пожертвования передадут в школу-интернат
«На вырученные деньги в ресурсную комнату школы-интерната приобретут методическую литературу, оборудование и технические средства обучения для детей с особыми образовательными потребностями», — пояснили в PR-агентстве InMar Relations.
Ресурсная комната в школе-интернате
Первый караоке-концерт прошёл в июне 2016 года и был приурочен ко Дню защиты детей. Общий сбор составил
Новосибирцы и жители других городов нередко помогают больным детям. Например, в прошлом году сибиряки, жители Москвы и Санкт-Петербурга собрали больше 14 тысяч рублей для издания книги сказок преподавателя НГУ Елены Климовой. Тираж подарили детям, которые подолгу лежат в больницах.
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Ольга Власова
Фото и видео Густаво Зырянова