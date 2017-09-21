Видео: вице-мэр и директор филармонии спели в караоке, чтобы помочь больным детям

Алиса Симонова и Бейбит Мухамедин спели песню «Улыбка»
Алиса Симонова и Бейбит Мухамедин спели песню «Улыбка»

Представители власти, бизнеса и солисты филармонии сегодня, 21 сентября, спели в караоке детские песни на сцене «Победы».


Благотворительный караоке-концерт прошёл в рамках марафона «Добрый Новосибирск». Песни на сцене кинотеатра спели дети с особенностями физического развития и слабым зрением. 


Им подпевали заммэра Алексей Кондратьев, директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин и другие.



Благотворительные пожертвования передадут в школу-интернат № 39 для детей с нарушением зрения в Ленинском районе.


«На вырученные деньги в ресурсную комнату школы-интерната приобретут методическую литературу, оборудование и технические средства обучения для детей с особыми образовательными потребностями», — пояснили в PR-агентстве InMar Relations. 


Алексей Кондратьев также стал участником концерта
Алексей Кондратьев также стал участником концерта


Ресурсная комната в школе-интернате № 39 станет в Новосибирске шестой.


Первый караоке-концерт прошёл в июне 2016 года и был приурочен ко Дню защиты детей. Общий сбор составил 61 450 рублей. Благодаря этому удалось выпустить тираж специальных книг со шрифтом Брайля для незрячих и слабовидящих детей.


Новосибирцы и жители других городов нередко помогают больным детям. Например, в прошлом году сибиряки, жители Москвы и Санкт-Петербурга собрали больше 14 тысяч рублей для издания книги сказок преподавателя НГУ Елены Климовой. Тираж подарили детям, которые подолгу лежат в больницах.

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