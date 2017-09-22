К Новосибирску подкралась астрономическая осень

Астрономическая осень наступит в Новосибирске в 3:02 в субботу, 23 сентября
Астрономическая осень наступит в Новосибирске в 3:02 в субботу, 23 сентября

В 3:02 ночи 23 сентября в Новосибирске начнётся астрономическая осень — в северном полушарии наступает осеннее равноденствие.


Ночь на 23 сентября сравняется по продолжительности с днём, который последует за ней.


«Астрономическое равноденствие — это тот момент, когда Солнце в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.


Говоря проще и понятнее, шесть месяцев Солнце путешествовало по северному полушарию неба, поэтому в земном северном полушарии день был длиннее ночи и было гораздо теплее, чем в южном полушарии. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, 


и 23 сентября в 03:02 по времени Новосибирска Солнце пересечёт небесный экватор и на шесть месяцев переселится на южное небесное полушарие. Этот момент считается окончанием астрономического лета, которое мы встречали 21 июня, и началом астрономической осени», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов


Как уточнил астроном, равноденствие — это моментальное явление, оно состоится ровно в 3:02 23 сентября. Тем не менее принято считать, что в течение нескольких дней до и после этого момента день равен по продолжительности ночи.


«Есть много разных определений, что такое день и что такое ночь. Если, как обычно, считать концом дня момент, когда Солнце полностью скрылось под горизонтом, а началом дня — момент, когда Солнце показывается из-под горизонта, то ещё несколько суток день будет чуть длиннее. Но если "засекать" пересечение горизонта центром Солнца и не учитывать влияние атмосферы, которая "поднимает" низкие объекты примерно на полградуса, то от начала дня до конца дня пройдёт почти точно 12 часов», — уточнил Илья Орлов.


После этого ночь будет постепенно увеличиваться по времени до зимнего солнцестояния в декабре — после этого день снова пойдёт в рост.


Про сложные взаимодействия Солнца и Земли, про астрономические явления равноденствия и солнцестояния в Большом новосибирском планетарии расскажут сегодня вечером, 22 сентября. Планетарий также приготовил астрономический квест: он начнётся в 18:30, а лекции и наблюдения пройдут с 20:00, если это позволит сделать погода.

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