Новосибирец выиграл iPhone 7 за селфи с «Дошираком»
В Новосибирске подвели итоги конкурса селфи в день выборов, 10 сентября, — iPhone 7 выиграл 24-летний юрист Сергей Иванов.
«Когда услышал об этом конкурсе, решил поучаствовать. У меня юридическое образование, и преподаватели меня научили использовать свой гражданский долг — голосовать и так далее. Решил сделать фото с "Дошираком". Пост в Instagram привёл к победе, но я на неё особо и не рассчитывал», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ новосибирец.
Сергей признался, что до участия в конкурсе пользовался смартфоном Samsung, но теперь перейдёт на телефон компании-конкурента.
Второе место в конкурсе заняла Виктория Иванова с видеороликом под названием «Главный лайк». Девушка выиграла смарт-часы.
На третьем месте оказалась сибирячка Ксения Глазычева с фотографией «Следуй за мной на выборы».
Конкурс селфи проходил 10 сентября, в единый день голосования. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо было выложить в своих аккаунтах фото или видео с выборной тематикой, поставить хештэг #выборыНСО2017 и ждать результата от конкурсного жюри.
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Ольга Власова
Фото предоставлено Агентством поддержки молодёжных инициатив (1), gonyaivanov (2), kseniyaglazycheva (3) на instagram.com
Видео instagram.com/crazy_detka