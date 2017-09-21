Новосибирец выиграл iPhone 7 за селфи с «Дошираком»

Сергей Иванов говорит, что старается всегда голосовать на выборах

В Новосибирске подвели итоги конкурса селфи в день выборов, 10 сентября, — iPhone 7 выиграл 24-летний юрист Сергей Иванов.





«Когда услышал об этом конкурсе, решил поучаствовать. У меня юридическое образование, и преподаватели меня научили использовать свой гражданский долг — голосовать и так далее. Решил сделать фото с "Дошираком". Пост в Instagram привёл к победе, но я на неё особо и не рассчитывал», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ новосибирец.







Сергей признался, что до участия в конкурсе пользовался смартфоном Samsung, но теперь перейдёт на телефон компании-конкурента.





Новый тренд-доширак в политике🍝Друзья, если Вы не хотите, что бы вам вешали лапшу на уши👂, то используйте своё право на выбор ✍️ Проголосовал сам, приведи друга✔️🇷🇺 Это твой долг‼️#выборынсо2017 Публикация от СЕРГЕЙ ИВАНОВ (@gonyaivanov) Сен 10 2017 в 7:15 PDT





Второе место в конкурсе заняла Виктория Иванова с видеороликом под названием «Главный лайк». Девушка выиграла смарт-часы.











На третьем месте оказалась сибирячка Ксения Глазычева с фотографией «Следуй за мной на выборы».





Отдали свои голоса )) печально конечно, что явка совсем маленькая . #выборынсо2017 Публикация от Глазычева Ксения (@kseniyaglazycheva) Сен 10 2017 в 4:00 PDT





Конкурс селфи проходил 10 сентября, в единый день голосования. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо было выложить в своих аккаунтах фото или видео с выборной тематикой, поставить хештэг #выборыНСО2017 и ждать результата от конкурсного жюри.