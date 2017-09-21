Новосибирец выиграл iPhone 7 за селфи с «Дошираком»

Сергей Иванов говорит, что старается всегда голосовать на выборах
Сергей Иванов говорит, что старается всегда голосовать на выборах

В Новосибирске подвели итоги конкурса селфи в день выборов, 10 сентября, — iPhone 7 выиграл 24-летний юрист Сергей Иванов.


«Когда услышал об этом конкурсе, решил поучаствовать. У меня юридическое образование, и преподаватели меня научили использовать свой гражданский долг — голосовать и так далее. Решил сделать фото с "Дошираком". Пост в Instagram привёл к победе, но я на неё особо и не рассчитывал», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ новосибирец.


Сергей признался, что до участия в конкурсе пользовался смартфоном Samsung, но теперь перейдёт на телефон компании-конкурента.



Второе место в конкурсе заняла Виктория Иванова с видеороликом под названием «Главный лайк». Девушка выиграла смарт-часы.



На третьем месте оказалась сибирячка Ксения Глазычева с фотографией «Следуй за мной на выборы».


Отдали свои голоса )) печально конечно, что явка совсем маленькая . #выборынсо2017

Публикация от Глазычева Ксения (@kseniyaglazycheva)


Конкурс селфи проходил 10 сентября, в единый день голосования. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо было выложить в своих аккаунтах фото или видео с выборной тематикой, поставить хештэг #выборыНСО2017 и ждать результата от конкурсного жюри.

Прочтений: 6054
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено