Сборная новосибирских моделей проиграла телезрителям в «Что? Где? Когда?»

Команда моделей играла в новосибирском клубе «Что? Где? Когда?» впервые

Девушки из четырёх новосибирских модельных агентств сыграли в игру в новосибирском клубе «Что? Где? Когда?» — в непростой борьбе они уступили зрителям со счётом 5:6.





«Это вторая игра осенней серии элитарного клуба "Что? Где? Когда? — Новосибирск". Игры проходят регулярно, и в этот раз участие приняла сборная команда моделей», — сообщил НГС.НОВОСТИ генеральный директор новосибирского клуба интеллектуальной игры Виктор Клевакин.







По словам Клевакина, в клубе играет много команд и пробиться довольно сложно. Чаще выступает уже сложившаяся команда знатоков или известные люди города. «По сути, у нас играют либо умные, либо красивые. Вчера захотелось, чтобы поиграли красивые», — говорит директор клуба.





В игре участвовали девушки из четырёх модельных агентств — «Русский блеск», MODEL'S TIME, агентство Марии Филипповой и мисс Новосибирск International 2016





Куратор команды моделей Юлия Крайнова рассказала, что выбирать участниц для игры было непросто.







«Было очень много желающих. Из них я выбрала самых красивых, титулованных, умных и образованных девушек. У нас не было задачи выиграть, была задача сломать стереотип о том, что модели могут только ходить по подиуму, фотографироваться и конкурировать между собой. Модели могут логически мыслить и работать в команде. Игра была очень захватывающей», — рассказала Юлия Крайнова.





Девушки проиграли телезрителям со счётом 5:6





«Игра закончилась со счётом 5:6 в пользу телезрителей. Мы расстроились, конечно, потому что шли за победой, но подумали в итоге, что это не такой уж и плохой результат для команды, которая играет в первый раз. Мы с девочками очень сплотились в процессе игры, нам очень понравилось», — поделилась впечатлениями капитан команды Валерия Ольшамовская.





Знатоки не в первый раз проигрывают телезрителям. Повар из Новосибирска Максим Пашковский выиграл у «Что? Где? Когда?» 70 тысяч рублей.