Маленькая фигуристка из Новосибирска попала на шоу с Авербухом и Ягудиным

Варя и ведущий проекта Алексей Ягудин

9-летняя новосибирская фигуристка Варвара Ковалёва прошла в полуфинал шоу «Дети на льду. Звёзды» — за день до эфира мать девочки Ирина рассказала, как её дочь попала на конкурс.







«Этот конкурс проводится второй раз — премьера была в прошлом году. Тогда мы посмотрели его как зрители. В марте этого года узнали с сайта федерации по фигурному катанию, что они объявляют кастинг на новое шоу», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ирина Ковалёва.







По информации организаторов проекта, всего на отборочном этапе жюри отсмотрело 500 участников из разных регионов, на основной этап попали 42 ребёнка. Возраст фигуристов — 8–9 лет.







«На отборочный этап нужно было отправить минутное видео на сайт. После этого определялись участники по федеральным округам на очный кастинг. Через месяц кастинг по Сибирскому федеральному округу прошёл в Бердске — сюда приехали дети из Иркутска, Омска, Томска, Красноярска», — рассказал Ирина Ковалёва. Она отметила, что на этот кастинг приезжала среди других членов жюри олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.







Видео с выступлением Варвары Ковалёвой для отборочного этапа конкурса





Для очного кастинга участники должны были подготовить номер на тему танцев народов мира. «У нас была Япония, мы взяли музыку из японского анимэ "Унесённые призраками", переодели ребёнка в японский наряд», — объяснила мать фигуристики. По её словам, дракона, который был в мультике, решили заменить на бумажного журавлика, сложенного в технике оригами.







В итоге Варю пригласили на полуфинал в Москве, туда же попали ещё две девочки из Сибири — из Иркутска и Омска. Съёмки полуфинала проходили в Москве в мае на стадионе «Крылья Советов», после этого все выступления участников разделили на несколько серий для эфира.







Серию с Варей можно будет посмотреть завтра, 22 сентября, в 20:00 по новосибирскому времени на сайте «Ростелекома» по адресу ice.rt.ru, а также на нескольких кабельных каналах.







В конце эфира жюри решит, кто из конкурсанток попадёт сразу в финал, ещё одного участника смогут выбрать зрители с помощью SMS-голосования.







Варя в костюме для отборочного этапа





В жюри конкурса — серебряный призёр Олимпийских игр, фигурист Илья Авербух, старший тренер юниорской сборной России по фигурному катанию Галина Голубкова и тренер-консультант сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ведущий проекта — олимпийский чемпион Алексей Ягудин.







«Люди все были на работе, поэтому разговоров с членами жюри не было. Единственное, Галина Голубкова спросила, как у нас дела, кто у нас тренер. Оказалось, она нашего тренера знает, просила передать ему привет, очень была рада, что его ребёнок попал на шоу. Но нам удалось сфотографироваться со звёздами. Вообще всё прошло отлично. Были мы там почти неделю, были экскурсии организованы с гидами, рассказывали о Москве. Дети все вместе гуляли в парке, общались. Были организованы тренировки для ребятишек.





Съёмки были пять дней, в день снимали одну группу мальчиков и одну группу девочек — в это время все остальные участники были в качестве зрителей.





Жили мы тоже все вместе в одной гостинице, у всех была возможность общаться. Съёмочная группа была огромная, были высокотехнологичные камеры, были камеры, которые ездили по льду, были операторы с разных сторон», — рассказала Ирина Ковалёва.





Мать маленькой спортсменки рассказала, что Варя тренируется с 4 лет, у неё второй юношеский спортивный разряд, сейчас её тренер — Константин Медовиков. У него девочка занимается четвёртый год. Варя — спортсменка Центра зимних видов спорта.







«Она ответственная, лидер в группе, трудолюбивая. Когда сложный элемент какой-то не получается, она очень переживает, хочет, чтобы всё было идеально», — рассказал НГС.НОВОСТИ Константин Медовиков.







Ковалёва отметила, что её дочь тренируется каждый день. «В тренировочный процесс входят занятия на льду, там мы отрабатываем скольжение, прыжки и вращения, главные элементы фигурного катания, есть ОФП, есть занятия с хореографом. Есть хореография классическая, балетная и современный танец. Отдельно у нас есть растяжка. Совсем нет свободного времени, вечером делаем уроки и ложимся спать. Это тяжело точно, но она готова этим заниматься», — подчеркнула мама спортсменки.







Маленькой фигуристке только 9 лет





В профиле Вари на сайте конкурса указано, что в 4 года, гуляя с родителями по торговому центру, она неожиданно решила, что хочет стать фигуристкой. Также в профиле указана мечта девочки.







«В шесть лет Варя посмотрела фильм "Три мушкетёра" с Михаилом Боярским и с тех пор считает Д'Артаньяна идеалом мужчины. Девочка пересматривает фильм как минимум раз в три месяца и знает наизусть все песни. Варя хочет поставить произвольную программу на музыку из фильма и взять автограф у Михаила Сергеевича», — отмечается на портале проекта.







Чтобы выйти в полуфинал, Варя обошла несколько десятков претенденток





В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой новосибирской девочке, которая попала на известное телешоу — 8-летняя Маргарита Воробьева из Новосибирска выступала на проекте Первого канала «Голос. Дети».