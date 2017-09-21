«Медсестра не могла его поднять»: сибирячка родила 6-килограммового мальчика

Дима Каскеев родился с весом 5670 граммов — такого большого младенца в роддоме не видели 6 лет
Дима Каскеев родился с весом 5670 граммов — такого большого младенца в роддоме не видели 6 лет

Жительница Новосибирска 32-летняя Светлана Каскеева самостоятельно родила сына весом 5670 г — в роддоме городской больницы № 1 признались, что это самый гигантский ребёнок за шесть лет.


Перед родами Светлана проходила предварительное УЗИ, и врачи пообещали, что мальчик будет не очень крупный, примерно 4 кг, как и старшие трое детей Каскеевой.


«Муж говорит, что живот намного больше был с этим ребёнком. И когда я его родила, когда взяли медсёстры… 


Одна медсестра не могла его поднять — вдвоём брали! Потому что, говорит, очень тяжёлый, сейчас взвесим. И когда мне сказали — 5670 — я, конечно, очень удивилась, это шок», — описала Светлана. 


К тому же, рост мальчика составил 63 см — «как трёхмесячный ребёнок», добавила она.


Сейчас его вес составляет 5790 г
Сейчас его вес составляет 5790 г


По словам сибирячки, роды были очень быстрыми — они продолжались чуть больше двух часов.


«Я дежурила в этот день, 17-го, в воскресенье. Мы предполагали, что ребёнок будет крупным, рассчитывали, что ребёнок будет весить от 4000 до 4900 граммов. Когда ребёночек родился, мы не ожидали, что он будет настолько большим, он родился с весом 5670 граммов. Ребёнок хороший, здоровый, закричал он у нас сразу же, назвали Дмитрием», — пояснила принимавшая роды акушер-гинеколог Зарина Фарзалиева.


Зарина Фарзалиева принимала роды у Светланы
Зарина Фарзалиева принимала роды у Светланы


Акушер отметила, что врачи изначально настраивались на самостоятельные роды, и Светлана родила малыша сама, кесарево сечение не понадобилось.  


По словам роженицы, это была самая тяжёлая её беременность — до этого она родила уже троих детей, все были около 4 кг при родах. Сейчас первому сыну Каскеевых 16 лет, дочери 7 лет, а третьему мальчику — 5 лет, все они здоровы, заверила Светлана.


Все четверо детей у 32-летней Светланы рождались крупными, но Дмитрий побил все рекорды 
Все четверо детей у 32-летней Светланы рождались крупными, но Дмитрий побил все рекорды 


Дмитрий чувствует себя хорошо, и уже завтра его отец, Евгений Каскеев, заберёт жену с ребёнком из роддома. Только вещи покупать мальчику придётся заново, поскольку заготовленная одежда ему мала. 


«Характер? Спокойный. Ему тут прозвище дали "генерал", потому что он когда поест — по стойке смирно выгибается, серьёзный очень», — рассказала мама мальчика.


Дима — здоровый мальчик, завтра его с мамой выпишут из роддома
Дима — здоровый мальчик, завтра его с мамой выпишут из роддома


Руководитель службы акушерства и гинекологии ГКБ № 1 Александр Шаклеин добавил, что крупные дети (такими считаются новорождённые от 4 кг) рождаются довольно часто. А гигантские, такие как Дима, максимум раз в год. 


Малыша прозвали генералом за солидный вид
Малыша прозвали генералом за солидный вид


В прошлом году, например, в роддоме родился ребёнок весом 5300 г, но Дмитрий побил его рекорд. 


«Я 6 лет здесь работаю и такого веса ни разу за это время не было», — сообщил доктор.

 

По его данным, чаще всего большие дети рождаются у крупных родителей, но иногда на огромный вес ребёнка влияют болезни. «Но в данном случае ребёнок родился абсолютно здоровый, просто крупный», — объяснил Александр Шаклеин. Он пояснил, что гигантские новорождённые находятся под пристальным наблюдением врачей, как и недоношенные дети, но им, как правило, нужен гораздо больший медицинский контроль.


Ранее НГС.НОВОСТИ побывали в гостях в семьях новосибирцев, которые выходили детей, родившихся с экстремально низким весом. Врачи запрещали держать младенцев на руках и пугали родителей страшными болезнями.  

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