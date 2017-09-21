Новосибирец попался на краже крышек люков с территории аквапарка

Подозреваемый пришёл к аквапарку за очередной крышкой, но попался бойцам Росгвардии

В Новосибирске бойцы Росгвардии задержали 46-летнего мужчину, который собирался сдать на металлолом крышки канализационных люков с территории аквапарка.







Утром 20 сентября экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о том, что с территории аквапарка «Аквамир» украли крышки канализационных люков.







«По словам сотрудника службы безопасности аквапарка, мужчина пришел с тележкой, снял и увёз две крышки. Вскоре мужчина вернулся, чтобы похитить ещё одну, но был задержан экипажем вневедомственной охраны», — описали происшествие в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.







Задержанным оказался 46-летний житель Новосибирска. «Задержанный пояснил, что люки он отвёз домой на улицу Моторную, а похищал их, чтобы потом сдать в пункт приёма металлолома и получить деньги», — рассказали в Росгвардии.







Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело о краже по ст. 158 УК РФ.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила официальный запрос в аквапарк, чтобы узнать подробности случившегося.





Новосибирцы нередко пытаются сдать на металлолом украденные детали. Ранее полицейские возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые, по версии следствия, украли 650 противоугонов с железнодорожных рельсов между станциями Инская и Издревая.