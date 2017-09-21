Видео: невозмутимый новосибирец занялся йогой на городских улицах

На съёмки ролика у новосибирцев ушло три часа

Два преподавателя йоги из Новосибирска сняли видео, на котором демонстрируют позы из комплекса «Приветствие солнцу» на фоне главных городских достопримечательностей.







«Это последовательная серия упражнений называется "Приветствие солнцу". Она широко распространена, и её вариантов — масса. Это очень интересная практика, глубокая, которая позволяет людям разгрузиться и наполняет энергией. Мы решили показать, что йога — это больше, чем просто упражнения на коврике, и снять йога-экскурсию по интересным местам города», — рассказал преподаватель йога-клуба «ОМ» Антон Смирнов.







Антон и его друг и коллега Дмитрий Долженко три часа ходили пешком по центру Новосибирска — в самых красивых и интересных местах молодые люди останавливались, и Антон делал цикл упражнений.







«Мы снимали около театров, старых зданий, на аллеях и участках старых улиц. На видео есть абсолютно восхитительный зелёный деревянный дом, который, я уверен, мало кто знает, потому что он находится во дворе школы № 3 на Октябрьской. Это школа 1910 года, она ещё при царе построена. И таких мест у нас в городе много, но люди не знают о них, не ценят их красоту и важность», — говорит Антон.











Проходящие мимо новосибирцы отнеслись к съёмке спокойно, рассказывает преподаватель йоги: кто-то просто шёл мимо, кто-то старался быстрее выбежать из кадра. «Мы никому не мешали, не снимали на проезжей части», — уточнил Антон.







Он добавил, что его коллеги из других городов написали, что «Новосибирск такой классный», и решили сделать ответные видео.







Чаще всего новосибирцы снимают на улицах города видео с зажигательными танцами. Этим летом девушки из новосибирской танцевальной студии Academia de Salsa сняли клип на деревянном пирсе бассейна «Ремикс» в Бердске, а девушки из Fraules dance centre станцевали дэнсхолл на площадке возле магазина «Золотое яблоко» на Красном проспекте.