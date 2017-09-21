Хватай лопату: власти бесплатно раздадут новосибирцам тысячи маленьких деревьев

В этом году Горзеленхоз раздаст горожанам 9 тысяч саженцев

В этом году мэрия решила раздать новосибирцам в два раза больше саженцев деревьев — их нужно высадить в парках или возле дома.







«Кампания "Посади свое дерево" носит сезонный характер. В этот раз мы пошли на то, чтобы увеличить количество саженцев. Если обычно для этих целей Горзеленхоз у нас планирует до 4 тысяч саженцев, то сейчас это 9 тысяч», — сообщил сегодня, 21 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







Кроме того, мэрия упрощает процедуру получения молодых деревьев — теперь можно не оформлять бумажные заявки и получать согласования, а оформить документы через сайт «Мой Новосибирск».







«Все желающие получат необходимые инструкции, как правильно высаживать деревья. Надо уметь это делать, на самом деле, чтобы не повредить корневую систему, чтобы дерево прижилось, результат был от этой работы», — пояснил мэр.







Акция «Мой! Новосибирск – Посади дерево» проходит в Новосибирске уже больше 10 лет. Любой желающий может получить молодые деревья и высадить их на территории города. Акция также проходила весной — тогда горожанам раздали саженцы ивы, липы, берёзы, шиповника, вяза, рябины, яблони.





Помимо акции мэрии, новосибирцы весной приняли участие в инициативе некоммерческого фонда «Зеленые решения», который предложил высаживать деревья с именными табличками.