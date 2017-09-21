Новосибирского троеборца отправили в колонию за продажу стероидов

Суд отправил спортсмена в колонию на 4 года 10 месяцев
Суд отправил спортсмена в колонию на 4 года 10 месяцев

Суд в Новосибирске приговорил к реальному сроку 40-летнего тяжелоатлета, который заказывал за границей и продавал стероиды — спортсмен получил 4 года 10 месяцев колонии строгого режима. 


«Свою вину он признал, раскаялся, способствовал раскрытию преступлений», — рассказала НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.


Как напомнили в районной прокуратуре, 40-летний мужчина обвинялся в контрабанде по ст. 226.1 УК РФ и незаконной пересылке и сбыте сильнодействующих веществ по ст. 234 УК РФ.


Как уточнила Екатерина Махова, подсудимый занимался тяжёлой атлетикой. Чтобы нарастить мышечную массу, он принимал стероиды, свободная продажа которых в России запрещена. Более того, тяжелоатлет решил их продавать. Как следует из материалов дела, всего в 2016 году спорсмен заказал в Таиланде, Китае и Казахстане больше 2 кг стероидов для продажи.


Как ранее сообщали в прокуратуре Новосибирской области, троеборец с 20-летним стажем Роман Домников создал в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» страницы, на которых выкладывал методики тренировок, фотографии препаратов, их описание. Желающие купить препараты у спортсмена должны были перевести деньги на его банковскую карту. Заказанные за границей посылки со стероидами мужчина оформлял на своих знакомых. Потом он просил знакомых получить посылки, объясняя, что в них — биодобавки.


В мае 2016 года на стероиды в одной из этих посылок наткнулись таможенники, добавила Махова. В октябре 2016 года полицейским удалось выйти на подозреваемого. К этому времени спортсмен уже успел один раз продать стероиды.


В районной прокуратуре уточнили, что ещё на стадии следствия тяжелоатлет написал явку с повинной. Суд рассмотрел его дело в особом порядке.


Приговор в законную силу не вступил.

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