Новосибирцы раскупили билеты на «Матильду» — фильм придётся показывать в двух залах сразу

Показ скандальной ленты за месяц до премьеры вызвал ажиотаж
Показ скандальной ленты за месяц до премьеры вызвал ажиотаж

Кинотеатр «Люксор» 22 сентября проведёт новосибирскую премьеру спорного фильма Алексея Учителя в двух кинозалах из-за ажиотажа.


«Все билеты в самый большой свой зал, 232 места, мы продали меньше чем за день, — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре кинотеатра. — Мы подозревали, что придётся открывать второй зал, всё решилось буквально в режиме реального времени. У нас центральный офис в Москве, и четырёхчасовая разница позволяла нам до позднего вечера отслеживать ситуацию и вовремя получить второй зал».


Ночью в продажу поступили ещё 176 билетов, около трети зала к моменту подготовки заметки были выкуплены.


При этом цена на билеты за сутки выросла с 330 до 450 рублей за стандартный билет и с 780 до 980 рублей за двухместный диван.


В «Люксоре» отметили, что у кинотеатра есть возможность открыть для премьеры и третий зал, если возникнет необходимость.


Вчера показ скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя анонсировала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. В Новосибирске его покажут 22 сентября, более чем за месяц до всероссийской премьеры, которая назначена на 26 октября. По информации пресс-центра кинотеатра «Люксор», специальный показ в Новосибирске инициирован самим режиссёром. Будет ли он лично присутствовать на нём, пока обсуждается.


Фильм описывает молодость будущего императора Николая II и его роман с балериной Матильдой Кшесинской. Он вызвал недовольство РПЦ, которая считает картину порочащей образ причисленного к лику святых императора. Активно требует запретить показ фильма и депутат Госдумы Наталья Поклонская.


Кинотеатры по всей стране получают предупреждения о поджогах в случае, если фильм выйдет в прокат. Между тем в Новосибирске его планируют показать также в «Победе» и сети «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» (кинотеатры «Седьмое небо», «Маяковский», «Аврора» и «Горизонт»). В «Люксоре» надеются, что специальный показ пройдёт «без эксцессов».

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