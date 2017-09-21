Новосибирцы раскупили билеты на «Матильду» — фильм придётся показывать в двух залах сразу

Показ скандальной ленты за месяц до премьеры вызвал ажиотаж

Кинотеатр «Люксор» 22 сентября проведёт новосибирскую премьеру спорного фильма Алексея Учителя в двух кинозалах из-за ажиотажа.







«Все билеты в самый большой свой зал, 232 места, мы продали меньше чем за день, — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре кинотеатра. — Мы подозревали, что придётся открывать второй зал, всё решилось буквально в режиме реального времени. У нас центральный офис в Москве, и четырёхчасовая разница позволяла нам до позднего вечера отслеживать ситуацию и вовремя получить второй зал».







Ночью в продажу поступили ещё 176 билетов, около трети зала к моменту подготовки заметки были выкуплены.





При этом цена на билеты за сутки выросла с 330 до 450 рублей за стандартный билет и с 780 до 980 рублей за двухместный диван.





В «Люксоре» отметили, что у кинотеатра есть возможность открыть для премьеры и третий зал, если возникнет необходимость.







Вчера показ скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя анонсировала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. В Новосибирске его покажут 22 сентября, более чем за месяц до всероссийской премьеры, которая назначена на 26 октября. По информации пресс-центра кинотеатра «Люксор», специальный показ в Новосибирске инициирован самим режиссёром. Будет ли он лично присутствовать на нём, пока обсуждается.







Фильм описывает молодость будущего императора Николая II и его роман с балериной Матильдой Кшесинской. Он вызвал недовольство РПЦ, которая считает картину порочащей образ причисленного к лику святых императора. Активно требует запретить показ фильма и депутат Госдумы Наталья Поклонская.







Кинотеатры по всей стране получают предупреждения о поджогах в случае, если фильм выйдет в прокат. Между тем в Новосибирске его планируют показать также в «Победе» и сети «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» (кинотеатры «Седьмое небо», «Маяковский», «Аврора» и «Горизонт»). В «Люксоре» надеются, что специальный показ пройдёт «без эксцессов».