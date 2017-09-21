Пожарные потушили заброшенное бомбоубежище

В одном из новосибирских защитных сооружений

На территории завода «Сибсельмаш» в Ленинском районе Новосибирска загорелось заброшенное защитное сооружение.







«Пожар в бомбоубежище на территории завода "Сибсельмаш", работает 9 экипажей пожарной службы. Обстоятельства выясняются», — написал читатель НГС.НОВОСТИ в редакцию.





В отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что в 6:43 четыре автоцистерны и три спецмашины с пожарными выезжали на Станционную, 38 — из подвала шёл дым.







«Вход был завален, его разбирали, вскрывали дверь с помощью бензореза. Внутри горел мусор, был дым. Спасатели проверили помещение — людей не обнаружили», — пояснили в ведомстве.







В МЧС объяснили, что пожар был не сильный, но выезжали туда много сотрудников, потому что любой пожар в подвале — сложный. Людям можно находиться в этой «непригодной для дыхания среде» только ограниченное время, и звенья спасателей меняются.







По сведениям источника в МЧС, вероятно, что пожар возник в защитном сооружении, которое давно не используется.







В августе 2015 года губернатор области Владимир Городецкий попросил пересчитать защитные сооружения и начать строительство новых бомбоубежищ. Тогда в мэрии НГС.НОВОСТИ говорили, что количество бомбоубежищ, уровень защищенности, порядок попадания в них и подобные сведения — государственная тайна. При этом сейчас многие бомбоубежища уже заброшены, а в некоторых работают квесты или игровые клубы.

