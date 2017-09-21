Толпа новосибирцев собралась утром возле офиса БИНБАНКа

Очередь у офиса БИНБАНКа на площади Калинина утром 21 сентября
Очередь у офиса БИНБАНКа на площади Калинина утром 21 сентября

Утром 21 сентября возле отделения БИНБАНКа на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска столпились клиенты — накануне этот банк попросил Центробанк о санации через Фонд консолидации банковского сектора.


Около 9:00 возле дверей БИНБАНКа по адресу Красный проспект, 157 собрались люди — примерно 10 человек. Банк начинал свою работу в 9:00.


После просьбы о санации Центробанк решил выделить БИНБАНКу деньги для поддержания ликвидности.


«Средств, предоставленных БИНБАНКу Центробанком, достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами. БИНБАНК для удобства клиентов специально продлил на 2 часа время работы своих отделений в период с 20 по 22 сентября включительно. Также банк привлёк дополнительных сотрудников для поддержания эффективной работы контакт-центра и офисов на всей территории России.


В офисах и банкоматах БИНБАНКа поддерживается достаточный объём наличных средств. При желании вкладчики могут снять свои средства. При этом у клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, поэтому мы рекомендуем не расторгать договор вклада досрочно, чтобы не потерять начисленные проценты»,


— говорится в сообщении БИНБАНКа, которое распространила его пресс-служба.


НГС.НОВОСТИ обратились в пресс-службу банка с просьбой прокомментировать ситуацию с работой отделений в Новосибирске.


Кроме того, вчера, чтобы успокоить клиентов банка, сообщение на своей странице в Facebook написал председатель правления БИНБАНКа Евгений Давыдович, назначенный на эту должность 18 сентября.



В конце августа под санацию при Центробанке попал банк «Открытие» — его филиалы также есть в Новосибирске. Сейчас банк продолжает работу. 

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