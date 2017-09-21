Бетономешалка и трамвай не поделили перекрёсток на Троллейной

Авария произошла в восьмом часу вечера
Авария произошла в восьмом часу вечера

Вечером 20 сентября водитель бетономешалки протаранил трамвай на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска.


Перед тем как попасть в аварию, бетономешалка ехала по Троллейной со стороны улицы Титова.


«Водитель начал поворачивать налево на улицу Гризодубовой. В процессе совершения маневра не заметил, что позади двигается трамвай и ударил ему в передний правый угол», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Аваркомы уточнили, что бетономешалка и трамвай столкнулись в 19:10. В этой аварии никто не пострадал.


Водитель грузовика начал поворачивать налево и не заметил трамвай
Водитель грузовика начал поворачивать налево и не заметил трамвай


Авария обошлась без пострадавших
Авария обошлась без пострадавших


За несколько часов до этого в Ленинском районе произошла авария с участием ещё одной бетономешалки. Это происшествие закончилось гибелью человека.

Прочтений: 6081
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено