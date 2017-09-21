Бетономешалка и трамвай не поделили перекрёсток на Троллейной
Вечером 20 сентября водитель бетономешалки протаранил трамвай на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска.
Перед тем как попасть в аварию, бетономешалка ехала по Троллейной со стороны улицы Титова.
«Водитель начал поворачивать налево на улицу Гризодубовой. В процессе совершения маневра не заметил, что позади двигается трамвай и ударил ему в передний правый угол», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Аваркомы уточнили, что бетономешалка и трамвай столкнулись в 19:10. В этой аварии никто не пострадал.
За несколько часов до этого в Ленинском районе произошла авария с участием ещё одной бетономешалки. Это происшествие закончилось гибелью человека.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus