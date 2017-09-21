Водитель сбил пешехода на площади Маркса и сбежал с места аварии

Справа на фото видно «зебру», на которой сбили мужчину
Справа на фото видно «зебру», на которой сбили мужчину

Вечером 20 сентября неизвестный водитель сбил молодого мужчину на площади Маркса в Новосибирске и уехал с места аварии — ГИБДД ищет свидетелей ДТП.


Авария случилась в 20:40 на площади Маркса — около дома на Ватутина, 27.


«Неустановленный водитель на неустановленной машине ехал по улице Ватутина со стороны Блюхера и наехал на пешехода, который переходил дорогу по "зебре". После этого водитель с места ДТП скрылся», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


23-летний мужчина, которого сбил уехавший водитель, обратился в больницу с ушибом локтя. В ГИБДД добавили, что сейчас неизвестны ни цвет, ни марка, ни тип кузова машины.


ГИБДД просит очевидцев аварии позвонить по телефонам: 232-23-19, 232-23-35.


Напомним, что одно из серьёзных ДТП, после которого водитель сбежал с места аварии, случилось 11 сентября в посёлке Линёво. Школьники на угнанных «Жигулях» сбили 88-летнего мужчину, через несколько часов ветеран умер в больнице. Всё произошло на глазах десятка свидетелей — один из них, таксист, бросился в погоню за подростками. Школьники, свернули с дороги в тупик, бросили машину и сбежали, пока поймать удалось только одного из них.

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