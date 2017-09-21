Водитель сбил пешехода на площади Маркса и сбежал с места аварии

Справа на фото видно «зебру», на которой сбили мужчину

Вечером 20 сентября неизвестный водитель сбил молодого мужчину на площади Маркса в Новосибирске и уехал с места аварии — ГИБДД ищет свидетелей ДТП.







Авария случилась в 20:40 на площади Маркса — около дома на Ватутина, 27.







«Неустановленный водитель на неустановленной машине ехал по улице Ватутина со стороны Блюхера и наехал на пешехода, который переходил дорогу по "зебре". После этого водитель с места ДТП скрылся», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







23-летний мужчина, которого сбил уехавший водитель, обратился в больницу с ушибом локтя. В ГИБДД добавили, что сейчас неизвестны ни цвет, ни марка, ни тип кузова машины.







ГИБДД просит очевидцев аварии позвонить по телефонам: 232-23-19, 232-23-35.







Напомним, что одно из серьёзных ДТП, после которого водитель сбежал с места аварии, случилось 11 сентября в посёлке Линёво. Школьники на угнанных «Жигулях» сбили 88-летнего мужчину, через несколько часов ветеран умер в больнице. Всё произошло на глазах десятка свидетелей — один из них, таксист, бросился в погоню за подростками. Школьники, свернули с дороги в тупик, бросили машину и сбежали, пока поймать удалось только одного из них.

