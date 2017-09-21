Приставы списали со счёта стройкомпании 850 тысяч и отдали их рабочим

Чтобы расплатиться с долгами, руководители предприятия продали квартиру

Руководители строительной организации «Чановская» продали квартиру из-за долгов по зарплате — приставы Новосибирской области забрали деньги и отдали их рабочим.







«С июля 2017 года в отделе судебных приставов было 17 исполнительных производств в отношении сельскохозяйственной строительной организации "Чановская". Простые рабочие долго не могли получить зарплату из-за финансовых трудностей предприятия», — рассказали в пресс-службе управления службы судебных приставов.







Чтобы погасить долг, руководители компании продали квартиру, которая числилась на балансе предприятия, за 1 миллион 200 тысяч рублей.







Судебный пристав взыскал со счёта предприятия эти деньги: 850 тысяч рублей заплатили сотрудникам компании, а остальная сумма покрыла долги по налогам.







В конце августа в суд передали дело гендиректора «Сибнефтегеофизики», который задолжал сотрудникам предприятия почти 50 миллионов рублей: с января по июль 2016 года руководитель предприятия не платил зарплату 386 работникам.

