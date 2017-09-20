Минфин требует поднять цену ОСАГО в 5 раз для пьяных





Министерство финансов РФ в проекте реформы ОСАГО закладывает повышенный коэффициент для водителей, уличенных в пьяном вождении.





«Коэффициент еще обсуждается, но, я думаю, в случае если человек был пойман пьяным за рулем, то коэффициент должен быть 5 или что-то в этом роде», — заявил каналу «Россия 1» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.





Ранее Минфин разработал другие повышающие коэффициенты стоимости полиса ОСАГО в зависимости от лимита выплаты — 400–500 тысяч рублей, 1 млн рублей и 2 млн рублей. Стоимость последнего полиса, например, может составлять 25 000 рублей.





Напомним, в Новосибирске повышающий коэффициент ОСАГО для водителей составляет 1,7. Для сравнения: жители соседнего городка Бердск платят по коэффициенту 1,3. В столицах ближайших регионов коэффициент составляет: Кемерово — 1,9; Омск — 1,6; Барнаул — 1,7; Красноярск — 1,8; Томск — 1,6. В Москве коэффициент доходит до 2.