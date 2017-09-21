Новосибирцы недовольны стоимостью жизни в городе


В опросе приняли участие 4300 новосибирцев
В опросе приняли участие 4300 новосибирцев

Специалисты портала поиска недвижимости Domofond.ru опросили 258 тысяч человек по России, чтобы узнать, как они оценивают стоимость жизни в своих городах. 4300 человек из них было опрошено в Новосибирске.


«Участникам опроса предложили оценить утверждение "Для комфортного проживания в моем районе хватает среднего ежемесячного дохода по моему городу" по 10-балльной шкале, где 1 обозначает категоричное несогласие, а 10 — полное согласие с указанной формулировкой», — рассказали представители портала.


Средняя оценка по стране составила 4,2 балла, это свидетельствует о том, что жители России в целом не в восторге от стоимости жизни в их городах.


В рейтинге жители Новосибирска оказались на шестом месте из 100, их средний балл — 5,3. Такое же количество баллов набрали еще 6 городов. На верхней строчке рейтинга оказалась Москва, стоимость жизни в которой местные жители оценили на 5,7 балла.


«Примечательно, что разница между наиболее и наименее привлекательным по стоимости жизни городом составила всего 1,8 балла», — сообщили аналитики.


Замыкают топ-100 наиболее привлекательных по стоимости жизни городов Орск, Волгоград и город Шахты Ростовской области. Жители этих городов жалуются на слишком дорогие продукты, высокую стоимость коммунальных услуг и жилья.


В прошлом году аналитики сайта Domofond.ru выяснили, что новосибирцы оценили своих соседей хуже, чем жители Санкт-Петербурга.

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